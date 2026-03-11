Специалисты компании Global Market Insights Inc. оценили объем мирового рынка лососевых на уровне 17,3 миллиарда долларов по итогам 2023 года. Прогнозируется, что в течение следующих девяти лет рынок будет расти на 8,6% ежегодно, достигнув 35,5 миллиарда долларов к 2032 году.

Эксперты предполагают, что основными факторами роста рынка лососевых станут потребительский интерес к продуктам с высокой добавленной стоимостью, включая копченую и соленую рыбу. «Это связано с трендом на удобные и одновременно изысканные морепродукты», — указывается в прогнозе.

Кроме того, наблюдается рост спроса на продукцию из лосося, полученную из экологически чистых источников, отмечают аналитики. Это связано с увеличением экологической сознательности среди потребителей.

«Участники рынка делают акцент на устойчивых методах аквакультуры, включая снижение использования антибиотиков, утилизацию отходов и применение органических кормов», — подчеркивается в сообщении.

Эксперты ожидают, что высокий интерес к охлажденной рыбе сохранится, особенно в регионах, где осуществляется добыча и производство. Основными драйверами роста останутся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Австралия, где уже наблюдается рост потребления лососевых. «Это связано с растущей популярностью западной кухни, стремлением к здоровому образу жизни и увеличением уровня урбанизации», — отмечают аналитики. Развитие аквакультуры и инфраструктуры холодовой цепи способствует улучшению физической доступности лососевых продуктов по всему региону, говорится в обзоре.

Среди негативных тенденций эксперты выделяют растущую популярность вегетарианства. Отказ от мяса и рыбы может негативно сказаться на спросе на лосось и другие морепродукты, предупреждают аналитики. Также вызывает беспокойство истощение запасов дикого лосося. Сокращение платежеспособного населения — еще одна негативная тенденция, которая может привести к смещению потребительского спроса в сторону более дешевых видов рыбы, к которым лосось не относится.