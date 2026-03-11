Почему петухи издают кукареку? 1 302

В мире животных
Дата публикации: 11.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему петухи издают кукареку?

Они демонстрируют свое превосходство.

 

Согласно историческим данным, дикие петухи были одомашнены как священные существа еще в Древней Индии в 3–2 тысячелетиях до нашей эры. Их громкий крик, который возвещал о начале нового дня, стал причиной их одомашнивания, а в античной Европе куриное мясо и яйца начали употреблять в пищу.

В дикой природе каждая группа птиц занимает строго определённую территорию, где они ищут пищу, размножаются и защищают свои владения от сородичей. Однако жестокие сражения, травмы и, тем более, гибель самцов, борющихся за свои участки, негативно сказываются на популяции и виде в целом.

Поэтому природа предусмотрела, что петухи, известные своей агрессивностью, должны стремиться к захвату и защите территории, используя, по возможности, мирные методы — запугивая соперников громким кукареканьем. Крик петуха служит сигналом о том, кто здесь главный, и оставляет у соседей-соперников без сомнений, что именно он является хозяином своего участка и вожаком в своем «гареме».

Таким образом, крик петуха представляет собой территориальный акустический сигнал, который играет важную роль в общении птиц, особенно диких. Тем не менее, домашние петухи также продолжают уведомлять всю округу о своих «правах» на двор с курятником. Кукареканье — это своего рода вызов другим петухам, на который они могут ответить. Если же крик раздастся от петуха, занимающего подчинённое положение, вожак просто атакует его.

