Коннор Макдэвид вошел в очередной раз в историю НХЛ 0 140

Спорт
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Коннор Макдэвид вошел в очередной раз в историю НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:4).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид впервые в своей карьере набрал очки в 20 матчах подряд. На данном отрезке форвард записал на свой счёт 46 (19+27) очков.

Макдэвид стал четвёртым действующим игроком лиги с таким достижением. Ранее подобного добились Патрик Кейн (26 игр в сезоне-2015/2016, 20 игр в сезоне-2018/2019), Сидни Кросби (25 игр в сезоне-2010/2011) и Митчелл Марнер (23 игры в сезоне-2022/2023).

#хоккей #НХЛ #спорт
