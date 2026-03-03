Baltijas balss logotype
Инфантино о скандале с Винисиусом: если игрок закрывает рот и говорит что-то с расистским подтекстом, его нужно удалять 0 136

Спорт
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инфантино о скандале с Винисиусом: если игрок закрывает рот и говорит что-то с расистским подтекстом, его нужно удалять

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает необходимым удалять с поля игроков, которые прикрывают рот во время стычек с соперниками.

— Если игрок закрывает рот и говорит что-то, что имеет расистский подтекст, он, очевидно, должен быть удален с поля. Следует предполагать, что он сказал то, чего не должен был говорить, иначе ему не пришлось бы закрывать рот, — заявил Инфантино.

По мнению главы ФИФА, подобные меры будут показателем серьезного отношения к борьбе с расизмом в спорте. Он также отметил, что футболистам, совершившим проступок, нужно давать возможность извиниться.

— В порыве гнева можно сделать то, о чем потом жалеешь. Тогда санкция должна быть иной. Нам нужно сделать шаг вперед и, возможно, подумать и об этом, — добавил Инфантино.

17 февраля во время первого матча между «Реалом» и «Бенфикой» (1:0) в стыковом раунде Лиги чемпионов вингер мадридцев Винисиус заявил арбитру, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв рот футболкой. По словам игрока «Бенфики», он не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил Престианни от ответного матча, который состоялся 25 февраля в Мадриде (2:1 в пользу «Реала»). Сейчас расследование продолжается.

#УЕФА #футбол #спорт #расизм #лига чемпионов #фифа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
