Правоохранительные органы России отказались возбуждать уголовное дело в связи со смертью баскетболиста Яниса Тиммы.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Стукалова, которая представляет интересы бывшей жены спортсмена — певицы Анны Седоковой.

— По факту смерти Яниса Тиммы была проведена доследственная проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказала адвокат.

32-летний латвийский баскетболист был найден мертвым в центре Москвы 17 декабря 2024 года. Следственная проверка установила, что Тимма покончил с собой.