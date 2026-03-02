Возглавляет рейтинг по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко, которая опережает ближайшую преследовательницу Игу Швентек из Польши на 3087 очков.

Но теперь Соболенко ждет нелегкий путь в Индиан-Уэллс и Майами. Белоруска потребуется защитить много очков, поскольку в прошлом сезоне она добиралась до финала и одерживала победу на этих «тысячниках».

Рейтинг ВТА от 2 марта:

1 (1). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 10 675 очков.

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7588.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7253.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6803.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6583.

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6070.

7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4232.

8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4001.

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3845.

10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3211.