Женская теннисная ассоциация (ВТА) опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.
Возглавляет рейтинг по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко, которая опережает ближайшую преследовательницу Игу Швентек из Польши на 3087 очков.
Но теперь Соболенко ждет нелегкий путь в Индиан-Уэллс и Майами. Белоруска потребуется защитить много очков, поскольку в прошлом сезоне она добиралась до финала и одерживала победу на этих «тысячниках».
Рейтинг ВТА от 2 марта:
1 (1). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 10 675 очков.
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7588.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7253.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 6803.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6583.
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6070.
7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4232.
8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4001.
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3845.
10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3211.
