«Манчестер Юнайтед», уволивший Аморима, обыграл «Кристал Пэлас» и взобрался на третье место в таблице 0 51

Спорт
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Манчестер Юнайтед», уволивший Аморима, обыграл «Кристал Пэлас» и взобрался на третье место в таблице

«Манчестер Юнайтед» дома победил «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Хозяева пропустили первыми, но на 56-й минуте автор гола — защитник Максанс Лакруа — получил прямую красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. Через минуту Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти, а на 65-й минуте он сделал результативную передачу на Беньямина Шешко.

«МЮ» с 51 очком поднялся на третье место в таблице, обойдя по дополнительным показателям «Астон Виллу». У «Кристал Пэлас» 35 баллов и 14-я строчка.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС — 2:1

МАНЧЕСТЕР. «Олд Траффорд».

СУДЬЯ: Кавана (Англия).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Ламменс — Шоу (Мазрауи, 24), Магуайр (Хевен, 85), Йоро, Далот, Майну, Каземиро, Кунья, Бруну Фернандеш (к), Мбемо (Зиркзе, 86), Шешко (Диалло, 75).

КРИСТАЛ ПЭЛАС: Хендерсон (к) — Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада (Пино, 85), Уортон (Хьюз, 68), Муньос, Джонсон (Гессан, 58), Странн Ларсен (Риад, 58), Сарр.

ГОЛЫ: 0:1 — Лакруа (4). 1:1 — Бруну Фернандеш (57, с пенальти). 2:1 — Шешко (65).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Камада (6), Далот (36), Хендерсон (49), Хевен (89).

УДАЛЕНИЯ: Лакруа (56, Кристал Пэлас).

#футбол #Англия
