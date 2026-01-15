Мадридский «Реал» на выезде уступил «Альбасете» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:3.

У хозяев дубль оформил Хефте Бетанкор.

Ранее руководство «сливочных» уволило главного тренера Хаби Алонсо, имевшего разногласия с некоторыми ключевыми футболистами. Это был первый поединок команды при новом рулевом Альваро Арбелоа.

«Альбасете», занимающий 17-е место в Сегунде, вышел в четвертьфинал, а «Реал», идущий вторым в Ла Лиге, вылетел из турнира.

АЛЬБАСЕТЕ — РЕАЛ — 3:2

АЛЬБАСЕТЕ. Carlos Belmonte

СУДЬЯ: Вердура (Испания).

РЕАЛ: Лунин — Рауль Асенсио, Хейсен (Алаба, 65), Ф.Гарсия (Камавинга, 65), Хименес (Карвахаль, 77), Сестеро (Мануэль Анхель, 86), Арда Гюлер, Вальверде (к), Винисиус Жуниор, Мастантуоно (Паласиос, 77), Г.Гарсия.

ГОЛЫ: 1:0 — Вильяр (42). 1:1 — Мастантуоно (48+). 2:1 — Бетанкор (82). 2:2 — Г.Гарсия (91+). 3:2 — Бетанкор (94+).