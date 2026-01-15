Baltijas balss logotype
Для онкопациентов не хватает современных лекарств - глава клиники

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
LETA
Изображение к статье: Для онкопациентов не хватает современных лекарств - глава клиники

В Латвии растет потребность в назначении химиотерапии и лечении онкологических заболеваний, при этом для их лечения не хватает инновационных медикаментов, сообщил руководитель клиники онкохирургии стационара «Латвийский онкологический центр» Армандс Сивиньш.

По словам Сивиньша, на данный момент на инновационные онкологические препараты не выделено финансирование, в связи с чем существует риск, что «мы станем единственной страной в Европе, где финансирование инновационных медикаментов для онкологических заболеваний вообще не предусмотрено».

Не хватает средств как на инновационные препараты таргетной терапии, так и иммунотерапии — финансирование для них пока не найдено, и идет поиск решений, отметил Армандс Сивиньш, который является не только руководителем клиники онкохирургии LOC, но и действующим хирургом-онкологом.

Говоря о переезде Латвийского онкологического центра (LOC) в помещения стационара «Гайльэзерс» на время ремонта, А. Сивиньш сказал Латвийскому радио, что в течение ближайшего месяца врачи распланируют все операции, которые будут делать уже в новых помещениях. Онкохирургия переедет в девятый и первый корпуса, где в общей сложности будет 104 –106 коек, что чуть меньше, чем сейчас. В начале февраля в «Гайльэзерс» переедет отделение хирургии груди, а затем — онкогинекология, рассказал А. Сивиньш.
«Я допускаю, что самым узким горлышком этой бутылки будет отделение интенсивной терапии. Я надеюсь, что врачи соседних стационаров не будут тормозить нашу работу, хотя определенная угроза есть. Операционных столов у нас столько, сколько нужно. Мы сами готовы переходить и работать, но количество коек интенсивной терапии определяет руководство отделения интенсивной терапии стационара «Гайльэзерс» — сказал Сивиньш Латвийскому радио.

В целом, обещают, что во время ремонта LOС онкопациентам будет обеспечено все, как прежде.

Активные строительные работы в Латвийском онкологическом центре начнутся в конце марта — начале апреля. В четверг, 15 января, состоялось символическое подписание договора о выполнении работ.

#ремонт #медицина #онкология #хирургия #финансирование #лечение #лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

