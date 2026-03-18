Покемонов во Франции обложили налогом в 36,2%

Дата публикации: 18.03.2026
Культовая вещь для знатоков.

Налоговые органы Франции напомнили коллекционерам карточек типа Pokémon, что прибыль от их перепродажи должна быть задекорирована и может облагаться налогом.

Власти обратили внимание на тот факт, что небольшие картонные карточки, которыми изначально обменивались дети на школьных дворах, теперь стали объектом инвестиций и продаются на аукционах. Они привлекают все большее число инвесторов, часто молодых, стремящихся к быстрой прибыли.

Министерство экономики и финансов Франции решило проинформировать налогоплательщиков о налоговом режиме, под который попадают коллекционные карточки. Это касается таких карточек как Pokémon, а также Panini, Magic: The Gathering и Yu-Gi-Oh!

Большинство таких карт относятся к категории потребительских товаров. В этой категории налогоплательщики полностью освобождены от налога, если сумма продажи карт составляет менее 5000 евро за транзакцию.

Однако, если сумма сделки превышает 5000 евро, то она облагается налогом на прирост капитала при продаже движимого имущества: ставка налога 36,2%. Это включает 19% подоходного налога плюс 17,2% взносов на социальное обеспечение.

Однако существует особый случай для некоторых карт, которые можно отнести к коллекционным (к этой категории также относятся марки, винные этикетки и открытки). Статья 98 А Общего налогового кодекса Франции гласит, что объект считается «коллекционным», если он представляет «исторический или этнографический интерес».

Карта Pokémon может считаться таковой. Например, если это первое издание или эксклюзивная карта, связанная с определенным событием. Решение о том, попадает ли та или иная карта под эту категорию, находится в компетенции судьи.

Если карта будет классифицирована как коллекционная, то ее продажа по цене более 5000 евро будет облагаться более специфическим налогом. Продавцу придется заплатить фиксированный налог в размере 6% от цены товара, плюс 0,5% CRDS (взнос на погашение социального долга).

#налоги #Франция #инвестиции #игры
