В Киев отправилась делегация во главе с председателем Сейма 1 596

Политика
Дата публикации: 15.01.2026
LETA
Изображение к статье: В Киев отправилась делегация во главе с председателем Сейма

С визитом в Киев прибыла делегация латвийского парламента, которую возглавила спикер Сейма Дайга Миериня, сообщили в пресс-службе Сейма.

Миериня отметила, что в самые холодные месяцы года народ Украины продолжает переживать тяжелые атаки агрессора, тысячи людей остались без электричества, воды и тепла.

"Недопустимо, чтобы в Европе новости об Украине оставались на втором плане", - подчеркнула Миериня, заявив, что каждый визит международных лидеров в Украину служит свидетельством, что украинцы не останутся одни и будет сделано все для достижения справедливого мира.

В составе делегации, возглавляемой председателем Сейма, в Киев также прибыли заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Инара Мурниеце, председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, руководитель группы депутатов Сейма по содействию сотрудничеству с парламентом Украины Янис Скрастиньш, а также член группы Линда Лиепиня.

Делегация Сейма встретится в Киеве с высшими должностными лицами страны, чтобы подтвердить свою поддержку и солидарность с народом Украины.

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года, и ежегодно в январе делегация Сейма посещает Украину.

#Украина #Латвия #парламент #визит #поддержка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
2
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    15-го января

    А таскателя бочек ,недочившегося спортсмена Бергмана зачем взяли? Неужели в обратную сторону такие тяжелые чемоданы ,что не дотащить?!

    9
    1

