С визитом в Киев прибыла делегация латвийского парламента, которую возглавила спикер Сейма Дайга Миериня, сообщили в пресс-службе Сейма.

Миериня отметила, что в самые холодные месяцы года народ Украины продолжает переживать тяжелые атаки агрессора, тысячи людей остались без электричества, воды и тепла.

"Недопустимо, чтобы в Европе новости об Украине оставались на втором плане", - подчеркнула Миериня, заявив, что каждый визит международных лидеров в Украину служит свидетельством, что украинцы не останутся одни и будет сделано все для достижения справедливого мира.

В составе делегации, возглавляемой председателем Сейма, в Киев также прибыли заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Инара Мурниеце, председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, руководитель группы депутатов Сейма по содействию сотрудничеству с парламентом Украины Янис Скрастиньш, а также член группы Линда Лиепиня.

Делегация Сейма встретится в Киеве с высшими должностными лицами страны, чтобы подтвердить свою поддержку и солидарность с народом Украины.

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года, и ежегодно в январе делегация Сейма посещает Украину.