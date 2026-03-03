Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич вспомнил о демографии накануне выборов в Сейм 3 943

Политика
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич вспомнил о демографии накануне выборов в Сейм
ФОТО: LETA

Ринкевич: безопасность, демография и конкурентоспособность остаются приоритетами вне зависимости от предстоящих выборов.

Безопасность Латвии, демография и конкурентоспособность остаются приоритетами вне зависимости от предстоящих выборов, заявил во вторник на пресс-конференции президент Эдгар Ринкевич.

Он подчеркнул, что даже в год выборов правительство, Сейм и президент должны вместе работать над тремя важнейшими задачами - укреплением внутренней и внешней безопасности, реализацией демографической политики и повышением конкурентоспособности государства, включая сферу образования. При этом президент отметил, что соблюдает политическую нейтральность и не оценивает работу правительства или премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), так как это год выборов.

Комментируя вопрос о том, работает ли нынешнее правительство полноценно или фактически стало техническим, президент воздержался от оценки, отметив, что с первого дня начала избирательной процедуры он соблюдает политическую нейтральность. Ринкевич подчеркнул, что правительство работает в условиях года выборов.

Президент выразил удовлетворение динамикой увеличения расходов на оборону, призвав не забывать также о внутренней безопасности. Что касается демографии, он отметил, что в Рижском замке через год после первой дискуссии 6 марта вновь состоится обсуждение проблем в этой сфере, на котором будет дана оценка проделанной работе и определены дальнейшие задачи.

Ринкевич подчеркнул, что в предвыборный период политическим партиям следует предлагать конкретные идеи по укреплению безопасности и демографии. До выборов остается семь месяцев, а уже с 4 октября начнется работа по формированию нового Кабинета министров.

×
Читайте нас также:
#выборы #образование #президент #демография #безопасность #правительство #Эдгар Ринкевич #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
3
1
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео