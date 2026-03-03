Во вторник утром люди протестовали у Министерства иностранных дел Латвии (МИД) против агрессии США и Израиля. Протестующих можно было пересчитать на пальцах одной руки.

На месте пикета-протеста находились три человека с плакатом и мегафоном, а также несколько наблюдателей, которые фиксировали происходящее.

На чёрном плакате светлыми буквами было написано: «Байба, не будь грязной тряпкой для мытья пола! Будь последовательным политиком — осуди агрессию США и Израиля!». В мегафон также выкрикивались различные призывы, в том числе исключить США из НАТО.

Протестующие упрекали министра иностранных дел Байбу Браже (Новое Единство) в том, что она не сочла нужным выразить соболезнования Ирану и осудить направленную против него агрессию.

Организаторы акции пожелали народу Ирана победить агрессоров — США и Израиль, заявив, что каждый имеет право быть свободным и независимым, в том числе и Иран.

Участники пикета назвали Браже коммунисткой и заявили, что иранцам следует помогать не меньше, чем украинцам. По их мнению, «молчаливое большинство» в Латвии выступает за Иран.

За мероприятием наблюдали несколько сотрудников полиции, которые перед началом акции попросили протестующих предъявить согласование на проведение пикета.

Примерно через 30 минут протест завершился.

О планируемой акции у МИД ранее сообщил СМИ её организатор — редактор «Pride.lv» Майгурс Скангалис. Во время акции также прозвучало, что акция не имеет никакого отношения к геям.

Как ранее информировал Скангалис, целью собрания было добиться от латвийских должностных лиц осуждения агрессии США и Израиля, остановить распространение товаров и услуг из США и Израиля в Латвии, а также исключить США из НАТО.

Как сообщалось ранее, с субботы, 28 февраля, Израиль и США нанесли удары по сотням целей в Иране, атаковав ракетные пусковые установки, объекты, связанные с ядерной программой Тегерана, армейские штабы и политических лидеров.

В результате удара был ликвидирован верховный лидер теократического режима Ирана аятолла Али Хаменеи.