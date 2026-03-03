Военная операция США и Израиля против Ирана понятна с учётом его длительной деятельности в регионе, заявил во вторник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Сегодня во время встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней (СЗК) значительное внимание было уделено военной операции США и Израиля против Ирана.

Ринкевичс считает операцию понятной, учитывая многолетнюю деятельность Ирана в регионе, включая несоблюдение резолюций Совета Безопасности ООН, отказ сотрудничать по вопросам нераспространения ядерного оружия и поддержку террористических организаций.

«Если мы как международное сообщество не можем силой закона остановить агрессивные государства, то в какой-то момент приходит реальная военная сила», — заявил Ринкевичс, добавив, что стал «довольно жёстким реалистом и прагматиком».

«Для дипломатии место появится только тогда, когда Иран откажется от любых планов по развитию военной ядерной программы и от своей агрессивной региональной внешней политики», — отметил политик.

Президент отметил, что международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны, больше не существует, и ближайшие годы будут полны рисков. Приоритетом Латвии в этом контексте являются безопасность государства и обороноспособность, а также укрепление трансатлантических связей.

«В ближайшие годы на государственную оборону, государственную безопасность, включая внутреннюю безопасность, необходимо выделять финансовые ресурсы», — сказал Ринкевичс.

Говоря о возможной смене власти в Иране, президент подчеркнул, что это решит сам иранский народ. Он отметил, что экономический интерес Латвии в регионе — это стабильность, поскольку рост цен на нефть и газ может быстро отразиться на латвийских потребителях, вызвав повышение цен на продукты и другие товары и рост инфляции.