Демократы в Конгрессе обвинили президента США Дональда Трампа в том, что его администрация не поставила в известность законодателей перед началом операции «Эпическая ярость» — массированными атаками по Ирану, которые последовали за ударами по исламской республике со стороны Израиля. Об этом, в частности, заявил ведущий демократ в Комитете Сената по вооружённым силам Джек Рид, сенатор от штата Род-Айленд.

В заявлении Рида отмечено, что президент едва упомянул Иран в состоявшемся во вторник почти двухчасовом — и рекордном по длительности — обращении к Конгрессу, который даже не получил никаких разведывательных брифингов. Кроме того, по словам Рида, Трамп не назвал целей атак, а при этом Иран, хоть и ослаблен, но все еще способен на контрудар.

«Иранские атаки по американским базам уже начались, и мы ожидаем еще большего на поле боя, в киберпространстве и через сеть иранских прокси по всему региогу», — говорится в заявлении Рида.

В то же время один из лидеров республиканцев, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, представляющий там Луизиану, заявил, что об ударах по Ирану его заранее проинформировал госсекретарь Марко Рубио.

«На протяжении десятилетий Иран демонстративно развивал свою ядерную программу, одновременно вооружая и финансируя ХАМАС, «Хезболлу» и другие международно-признанные террористические организации. Иран и его ставленники угрожают Америке и жизням американцев, подрывают наши основные национальные интересы, систематически дестабилизируют Ближний Восток и угрожают безопасности всего Запада», — написал Джонсон, поддержав операцию.

Американская операция началась в субботу, когда Конгресс не работает. Ожидается, что Палата представителей возобновит работу не раньше среды, а Сенат — в понедельник. На данный момент в верхнюю палату Конгресса внесена резолюция сенатора Тима Кейна, бывшего губернатора Вирджинии, которая могла бы заблокировать применение американских военных против Ирана. Отметим, что в январе в Сенате провалилась подобная резолюция, направленная против операции в Венесуэле по похищению ее президента Николаса Мадуро. Большинство в Конгрессе на данный момент удерживают республиканцы.

Так или иначе, Кейн призвал Сенат немедленно вернуться к работе и проголосовать за его резолюцию. По его словам, все должны высказаться по поводу этой «идиотской акции».

«Американцы хотят низких цен, не войн — особенно войн, которые не одобрена Конгрессом, как того требует Конституция, и у которых нет четкой цели. Эти удары — колоссальная ошибка, и я молюсь, чтобы они не стоили жизней наших сыновей и дочерей в униформе и в посольствах по всему региону», — говорится в заявлении Кейна.

Его призыв возобновить работу Конгресса поддержал сенатор от Нью-Джерси Энди Ким. В интервью CNN он заявил, что готов вернуться к работе уже сегодня. Собраться всему Конгрессу для обсуждения этого вопроса призвал и конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна.

Также немедленно проголосовать за резолюцию о военных полномочиях призвал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, представляющий Нью-Йорк. Он потребовал от Трампа немедленно предоставить американскому народу и Конгрессу обоснование удара по Ирану и план, который поможет избежать ещё одного затяжного военного конфликта на Ближнем Востоке.

Джеффрис добавил, что Трамп «обещал уберечь Америку от дорогостоящих и бесконечных зарубежных войн», но делает ровно противоположное на Ближнем Востоке.

«Конституция ясна: только Конгресс может объявить войну. Сенат должен немедленно возобновить заседание, чтобы проголосовать «за» или «против» резолюции о военных полномочиях», — в свою очередь написала в X (бывший Twitter) сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Она также отметила, что лозунг «Америка прежде всего» (America First) не означает втягивания Соединенных Штатов в еще одну бесконечную войну, «основанную на лжи».

«Уклонявшийся от призыва, никогда не носивший военную форму Трамп теперь рискует жизнями детей из рабочего класса. Я потерял друзей в Ираке. Это не лидерство. Это безрассудная война. Мы можем поддержать свободу в Иране без бесконечного конфликта», — также в X написал сенатор от Аризоны Рубен Гальего.

Он также напомнил заявления Трампа в 2012 году, когда тот утверждал, что войну с Ираном начнет Барак Обама.

Сенатор Эд Марки (демократ от Массачусетса) назвал американскую атаку «незаконной и неконституционной», поскольку она не была одобрена Конгрессом. Он также обвинил Трампа в «последовательном преувеличении» иранской ядерной угрозы, напомнив заявления президента о том, что ядерная программа Тегерана была уничтожена в результате прошлогодних ударов.

Сенатор от Вирджинии Марк Уорнер, ведущий демократ в Комитете Сената по разведке, помимо прочего, призвал американское руководство избегать «ошибок прошлого». Он добавил, что президентская администрация должна представить четкое юридическое обоснование и план, который позволит избежать втягивания Соединенных Штатов «в еще одну дорогостоящую и ненужную войну».

О том, что Трамп, «не усвоил уроки истории», заявил и конгрессмен от Коннектикута Джим Хаймс — ведущий демократ в Комитете по разведке Палаты представителей.

«Как я уже говорил госсекретарю Рубио во время его брифинга для G8, военные действия в этом регионе почти никогда не заканчиваются благополучно для Соединенных Штатов, а конфликт с Ираном может легко выйти из-под контроля и обостриться таким образом, который мы не можем предвидеть», — написал он в Facebook.

Однако как минимум один из демократов, сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман, поддержал атаки по Ирану.

«Операция «Эпическая ярость». Президент Трамп был готов сделать все правильное и необходимое для установления подлинного мира в регионе. Да благословит Бог Соединенные Штаты, нашу великую армию и Израиль», — написал он в X.

Также оценили действия администрации, что ожидаемо, конгрессмены из Республиканской партии. Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер, представляющий Миссисипи в верхней палате Конгресса, заявил, что этот шаг является «ключевой и необходимой операцией для защиты американцев и американских интересов». Положительно отреагировал и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм — один из главных «ястребов» в Конгрессе. По его словам, операцию была хорошо спланирована и будет «жестокой, масштабной и успешной».

«У меня в голове проносится мысль о том, что режим кровожадного аятоллы в Иране скоро прекратит свое существование. Самые большие перемены на Ближнем Востоке за тысячу лет уже на пороге. Вероятность нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем чрезвычайно высока», — написал он в X.

Редким республиканцем, выступившим против, оказался член Палаты представителей от Кентукки Томас Масси, заявивший, что «этот акт войны не санкционирован Конгрессом».