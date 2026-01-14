Baltijas balss logotype
Евгений Кафельников: пора окончить тему «битвы полов». У женщины нет шансов даже против игрока мужского тура с рейтингом 1000 или 2000 0 291

Спорт
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евгений Кафельников: пора окончить тему «битвы полов». У женщины нет шансов даже против игрока мужского тура с рейтингом 1000 или 2000

Экс-первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о выставочном матче «Битва полов» между белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом.

Встреча завершилась победой австралийца со счетом 6:3, 6:3.

Как отметил Кафельников в подкасте First & Red, подобные матчи вызывают дискуссии, которые не способствуют популяризации тенниса. Многие уже начали проводить параллели между статусом игроков и поднимать вопрос равных призовых на турнирах Большого шлема.

«Люди пишут: как вы требуете равных призовых, если первая ракетка мира среди женщин не может конкурировать с игроком, который давно не активен в мужском туре. Понимаете, к чему это ведет?

Эти битвы полов — уже пройденный этап. Не нужно продолжать разговоры о том, каковы шансы у женщины обыграть мужчину, эта тема должна уйти в историю. У женщины по определению нет шансов даже против игрока мужского тура с рейтингом 1000 или 2000″, — добавил Кафельников.

#теннис #спорт
Редакция BB.LV
