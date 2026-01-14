О любви президента США к спорту известно многим. И не только потому что он принимал у себя в овальном кабинете чемпионский «Вашингтон» с Александром Овечкиным, забрал оригинал кубка клубного чемпионата мира и собирается провести турнир UFC в Белом доме.

Президент США ещё до политической карьеры пробовал себя в разных сферах и успешно вёл бизнес-проекты.

Вот только в спорте получалось не так удачно. Хотя были и культовые эпизоды. Когда-то Трамп работал консультантом великого Майка Тайсона.

Должен был стать профессиональным бейсболистом

Бейсболом Дональд увлекался ещё со времён учёбы в военной академии Нью-Йорка в 1960-х. Правда, тогда он занимался и футболом, и баскетболом. Но наставники и партнёры по бейсбольной команде отмечали его талант.

Будущий президент круто бросал мяч, поэтому Трампа считали идеальным питчером. К тому же он был капитаном. О карьере спортсмена задумывался и сам американец. Но после окончания обучения больше в бейсбол не играл, потому что не видел в нём будущего.

Развалил футбольную лигу в США

В 1980-х влиятельный Трамп несколько раз пытался купить клубы НФЛ. Но команды из американского футбола никак не поддавались.

Сначала он пытался приобрести «Балтимор Колтс», а спустя пару лет «Даллас Ковбойс» — оба раза бизнесмен потерпел неудачи. Только от заветного желания не отступился.

В итоге в 1984-м решил освоиться в местечке поскромнее — футбольной лиге США (USFL). Она существовала тогда только год, и Дональд видел в проекте заманчивую перспективу. Будущий президент стал владельцем клуба «Нью-Джерси Дженералс». Трамп начал быстро привлекать к себе и команде повышенное внимание, потому что творил, что хотел — брал игроков из НФЛ, перехватывал перспективных студентов и проводил мощную трансферную политику.

Понятно, что на зарплаты владелец не скупился. Из-за чего в лиге произошёл кризис…Трамп буквально пробил огромную дыру в потолке зарплат. Но и здесь политик попытался найти решение. Предложил клубам перевести календарь на «осень-зима» и провернуть небольшую аферу. Клубы НФЛ были против смены расписания в другой лиге. Никто не хотел делиться стадионами.

А Дональд только этого и ждал. Он подал в суд — обвинил НФЛ в нарушении законов об антипомонополии и в итоге выиграл. Правда не огромные деньги, а чуть больше $ 3 млн, которых точно не хватало для успешного существования чемпионата.

В итоге нового сезона для USFL уже не последовало, и лига закрылась.

Дружба с Майком Тайсоном и работа его консультантом

В те же годы в середине 80-х Дональд вложился в другое прибыльное дельце.

Он начал развивать свою сеть казино и решил проводить там боксёрские вечера для привлечения клиентов. Кстати, был и рестлинг, но об этом чуть позднее. Идея получилось удачной. Трамп проводил больше сотни боёв в год на территории игорных заведений. А посетители всегда оставляли приличные суммы в ожидании поединков.

Тогда-то предприимчивый шоумен и познакомился с 18-летний Майком Тайсоном. Парня уже считали одним из самых перспективных бойцов на планете. Поэтому Дональд не стал расставаться с талантливым боксёром.

Майк провёл несколько боёв в небоскребе «Трамп Плаза». Но ключевым совместным делом стал поединок против Майкла Спинкса в 1988 году. Тайсон вырубил противника за 91 секунду и заработал на этом $ 22 млн. А его товарищ Трамп, организовавший бой, насчитал чистой прибыли аж $ 25 млн.

После того вечера Железный Майк уволил своего менеджера Билла Кейтона, подписал контракт с компанией товарища Дональда, а самого будущего президента США сделал своим консультантом на ближайшие годы.

Cоздал свой «Тур де Франс»

Оставил свой след Трамп и в велоспорте. В конце 1980-х он создал аналог «Тур де Франс» — гонку по восточному побережью США. Её назвали «Тур де Трамп», а финиш был прямо у казино Дональда в Атлантик-Сити.

Многодневка пользовалась популярностью благодаря жирному призовому фонду — $ 250 тыс. Но к началу 1990-х бизнесмен отказался от финансирования гонки, и соревнование сменило название.

«Бой миллиардеров» в рестлинге

Ещё в 1980-х в казино Трамп устраивал вечера рестлинга. Будущий политик познакомился с Винсом Макмэном — основателем WWE. И даже принимал у себя популярное шоу Wrestlemania.

В 1990-х и нулевых предприниматель стабильно попадал в объективы камер, когда приходил посмотреть на рестлинг. А в 2007 году даже попал на «Бой миллиардеров» и забрался на ринг. Сам он не дрался. Они с Макмэном выбрали себе бойцов. Выиграл, конечно, Трамп. А затем Дональд прямо у канатов побрил проигравшего Винса налысо. В 2013-м Трамп даже вошёл в зал славы WWE за развитие рестлинга.

Премия мира для президента США

С боксом, рестлингом и ММА у Трампа отношения сложились лучшего всего, но куда скромнее у президента США с футболом. Главный вид спорта планеты политику никак не покорится. Как и в американском футболе, он предпринимал попытки купить клуб. Но все вышли неудачными.

В 2012-м предприниматель горел желанием приобрести «Рейнджерс». Шотландская команда тогда переживала трудные времени и была на грани банкротства.

Казалось, что всё идёт к покупке. Трамп даже начал строить гольф-центр поблизости. Но сделка сорвалась в последний момент.

А в 2015-м Дональду пришёлся по вкусу известный колумбийский клуб «Атлетико Насьональ». Только южноамериканская сторона запросила $ 150 млн. Трамп не потянул и отказался от идеи покупать команду.

Своеобразную любовь американского президента к футболу мы увидели в этом году. Когда он прилетел на финал Клубного чемпионата мира в США на вертолёте, сунул медаль в карман костюма, отпраздновал победу «Челси» на подиуме с футболистами, а затем и оригинал трофея решил оставить в своём кабинете в Вашингтоне. Лондонцы тогда увезли с собой лишь копию.

Сюрреалистично теперь выглядит и полученная Трампом в декабре специальная Премия мира от ФИФА. Глава организации Джанни Инфантино учредил ежегодную награду за выдающиеся заслуги в борьбе за мир и единство. В декабре 2025-го первым обладателем стал президент США. Но в связи с недавними событиями в Венесуэле и обострением ситуации вокруг Гренландии, кажется, больше похожих наград Дональду не видать.

Запомнился американский лидер и в других видах спорта. Ранее его часто видели на вечерах UFC, о дружбе с Даной Уайтом писали многие СМИ, а теперь все в ожидании уже нашумевшего турнира в Белом доме. С баскетболом и НБА у президента дела складываются не так гладко. Было множество конфликтов с представителями лиги и игроками.