Многие люди пропускают завтрак, а в обед перекусывают на ходу, полноценно принимая пищу лишь один-два раза в день. На первый взгляд, если вес остается стабильным, такой режим питания кажется приемлемым. Однако врачи не согласны с этим.

Множество людей не завтракают по утрам, а в обед перекусывают на бегу, принимая полноценную пищу лишь один-два раза в сутки. На первый взгляд, если вес не меняется, такой режим питания может показаться нормальным. Но врачи с этим не согласны.

Оптимальный режим питания включает как минимум три приема пищи в день, а в идеале — 4-5 раз. Это предполагает три основных приема пищи — завтрак, обед и ужин, а также один-два перекуса — второй завтрак и полдник. Тем не менее, мы часто пропускаем завтрак, а иногда, из-за занятости на работе, и обед. В итоге остается только ужин или несколько неполноценных перекусов в течение дня, пишет Doctorpiter.

Такой режим питания не является оптимальным для пищеварительной системы и здоровья в целом. Но почему это так? Чем может быть опасен подобный режим приема пищи? На эти вопросы ответила Виктория Гончар, диетолог, эндокринолог, гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук.

Четыре причины, почему не стоит есть редко

«Сокращение количества приемов пищи до одного-двух раз в сутки может привести к замедлению обмена веществ, — объяснила врач-диетолог. — При редком приеме пищи существует риск, что организм начнет медленнее усваивать питательные вещества и больше откладывать их про запас. В перспективе это может вызвать набор лишнего веса и различные заболевания, включая хронические».

Редкие приемы пищи также могут вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови, отмечает эксперт.

«Длительные перерывы между обедом и ужином приводят к резким колебаниям и снижению уровня глюкозы в крови из-за голодания, что вызывает упадок сил и раздражительность. Когда пища наконец попадает в организм, уровень глюкозы резко возрастает, а вместе с ним и уровень инсулина — гормона, вырабатываемого поджелудочной железой. Постоянные „инсулиновые качели“ увеличивают риски развития инсулинорезистентности, которая предшествует сахарному диабету второго типа», — говорит Виктория Гончар.

Ограничение приемов пищи также может привести к перееданию в последующие трапезы. Кроме того, существует риск дефицита питательных веществ. «Два приема пищи могут не обеспечить суточную норму необходимых организму витаминов и микроэлементов», — добавляет врач.

Сколько раз в день нужно есть

Мнения специалистов о количестве приемов пищи в день различаются.

«Ответ зависит от индивидуальных потребностей, целей и образа жизни человека. Однако большинству людей подходит традиционный режим из трех приемов пищи: завтрака, обеда и ужина, которые можно дополнить одним или двумя перекусами. Главное — соблюдать баланс питательных веществ в рационе и придерживаться своей индивидуальной нормы калорий», — подводит итог диетолог.