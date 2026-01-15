На 74-м году жизни скончалась легенда мирового баскетбола Ульяна Семенова – двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы. Единственная такая и уникальная персона в спорте – не только в латвийском, но и мировом.

За плечами могучей дамы мирового спорта (ее рост был 2 метра и 10 сантиметров) – 24 года в спорте, капитанство в знаменитой латвийской команде «ТТТ» и в сборной СССР на мировых состязаниях, в том числе на олимпийских. На ее счету и тот факт, что она стала первой не только из Латвии, но и из Европы, кто в начале 1990-х был введен в зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде (США). И еще был орден Ленина – высшая советская награда того времени. Этот орден, как и коллекцию наград, Ульяна отдала музея спорта, что в Старой Риге.

«Иди к нам!»

После ухода из большого спорта Ульяна еще долго работала в Олимпийском комитете Латвии и как раз тогда, на стыке тысячелетий, мне удалось ней побеседовать. Передо мной предстала очень доброжелательная женщина, с красивым бантом на груди, сделанным ею самой, кстати.

«Позади столько лет в спорте и мировая слава, – рассказывала она. – Меня ведь во всех странах узнавали, я нигде не была чужой, оказывается. Конечно, заметен мой рост, но все ведь видели меня во время соревнований в телевизоре.

А потом все изменилось, я ушла из спорта из-за проблем с ногами, да и возраст. И стала вице-президентом нашего олимпийского комитета. Это было достаточно просто, меня встретил президент комитета и спросил, ну что я сейчас делаю? А ничего не делала, жила на старые сбережения. «Иди к нам!», – последовало приглашение. И так я стала главой социального фонда комитета».

Это было как раз то время, когда развалился СССР, всюду был экономический кризис и Ульяна искала деньги для ветеранов латвийского спорта, которые буквально нищенствовали. О каком-либо спонсорстве в его современном понимании тогда речи и не было – счастье, что удалось договориться с совхозом в Булдури и хозяйством в Марупе, которые бесплатно выдавали овощи. И бывало, что Ульяна самолично паковала картофель и морковь, а потом ездила по адресам.

Семенова вспоминала, как перед ней чуть ли на колени не становились, руки целовали. И каждый хотел поделиться своим горем. По счастью, со временем ситуация разрулилась.

Родом из Медуми

«У меня идет еще разная работа дома – кто-то звонит с просьбами, кто-то ищет спонсора, кому-то надо назначить медицинскую процедуру, а кому-то просто перезвонить и спросить, как он себя чувствует после больницы, после операции и нужно ли приехать, что-то привезти. И это все в как бы свободное время.

Ульяна в детстве в деревне Медуми.

Действительно в свободное время я сейчас могу себе что-то разрешить. Например, бокал шампанского. Во время спорта этого избегала. Могла выпить бокал, но я знала, что потом мне вдвойне будет тяжелее эту нагрузку нести. Сейчас у меня такая работа, что меня часто приглашают на презентации разные – могу позволить. Вес я поддерживаю, не то, что некоторые другие спортсмены, которые распускаются после спорта. Я стараюсь поддержать себя в такой же форме, как когда я играла».

Ульяна стойкая, ведь она из самой глубинки Латвии, староверской деревни Медуми. В тех краях еще долгое время жили ее мама, сестра и брат. Хотя фактически будущая легенда спорта родилась в Литве, в городе Зарасай. Просто когда начались роды, оказалось, что до роддома в Зарасае из ее деревни ближе, чем до Даугавпилса. И все нюансы деревенской сложной жизни будущая чемпионка узнала с детства.

«У родственников до сих пор такой небольшой огород, – вспоминала Ульяна. – Раньше, когда у меня там родители жили, так я приезжала и когда были пять-шесть дней свободных, то и сено сгребала, и так далее. Свежий воздух и родные места. Я потом маму перевезла в Ригу, за ней уход нужен был, у нее все условия, но все равно так и не смогла привыкнуть к городской жизни, и до конца хотела вернуться в деревню. Я ее летом всегда туда отправляла, когда тепло».

Другое счастье

Ульяна успела написать мемуары под названием «Когда я была счастливой». «Меня заставили люди написать, – говорила она. – Сколько память моя помнит еще, книгу создала, и вот типография отпечатала. Прочитав название мемуаров, меня все спрашивают, разве я сейчас не счастливая? Ну, там другое было счастье, понимаете? Спортивное счастье. Именно спортивная книга и спортивное счастье.

Я наговаривала свои воспоминания на такой диктофончик, а Инета Кресла, журналист на радио латвийском, расшифровывала. А идея появилась просто, когда я лежала в больнице с ногой долгое время. Там мой лечащий доктор, бывший главный врач травматологического института Блаус говорит: «Что лежишь, ерундой занимаешься? На тебе бумагу, пиши мемуары свои!». «Не буду!», – я упрямая, но доктор оказался упрямей».

«Я бы с удовольствием занималась еще спортом для себя, раз в неделю. У нас ведь есть команда ветеранов, женщин, которые раньше играли в ТТТ, и сейчас они раз-два в неделю собираются, тренируются ради здоровья. Но, к сожалению, я не могу такую нагрузку больше давать ногам».

Япония запала в душу

Она объездила весь мир, но больше всего ей понравилась Япония. Во-первых, потому что низкорослые японцы не указывали на нее пальцем, как в других странах, хотя узнавали, а во-вторых, в 1978-м она там впервые прокатилась на поезде со скростью 260 километров в час (а у нас и сейчас все никак не достроят Rail Baltic...).

«Мы там по многим городам ездили и удивлялись - какие-то шестьсот километров только за два часа с лишним. И очень интересная у них вся природа, как они рис выращивают. У них нет там ровных мест, у них там каждый кусочек земли использован. Помню, как в туннеле под водой ехали... Очень интересная страна. Конечно, красиво сам по себе Нью-Йорк, может быть, прекрасны Венеция, Рим, Париж... Но как-то вот Япония запала в душу...»

Последний юбилей

Последние годы для Ульяны оказались действительно очень тяжелыми. Она была на больничной койке в пансионате, куда вынуждена была переехать после проблем с ногами. На момент моей беседы с легендой у нее уже тогда было девять операций. А сколько после этого – лучше не считать. Была ампутация.

Последний раз на публике Ульяна появилась около четырех лет назад, когда отмечали ее семидесятилетие. Ульяна смогла подняться при помощи приспособлений с койки, где и принимала подарки – портрет от художника Яниса Анманиса (ушел из жизни в прошлом году), министра, президента Олимпийского комитета.

...Увы, Уля так и не увидит художественный фильм о себе. Он так и называется – «Уля». Премьера должна быть совсем скоро, в главной роли – артист театра Дайлес Карлис Арнольд Авотс.

Последнее прости

На уход чемпионки отозвался президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс: «Латвия понесла еще одну огромную потерю – мы прощаемся с легендой спорта Ульяной Семёновой. Золотая женщина олимпийского, мирового и европейского баскетбола, очень теплый и отзывчивый человек. Глубочайшие соболезнования семье, коллегам и поклонникам Ульяны».