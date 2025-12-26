Американские войска нанесли "мощный и смертоносный" удар по объектам террористической организации "Исламское государство" на северо-западе Нигерии, сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, пишет DW.

Соединенные Штаты нанесли "множество точных ударов" по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в северо-западной части Нигерии, "которые в течение многих лет, а то и столетий, жестоко убивали в первую очередь невинных христиан", сообщил в ночь на пятницу, 26 декабря, президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Ранее я предупреждал этих террористов, что если они не остановят резню христиан, им придется дорого заплатить, и сегодня вечером это произошло", - пояснил глава Белого дома действия Минобороны США, пообещав, что "под моим руководством наша страна не позволит процветать радикальному исламскому терроризму".

В начале ноября Трамп заявлял, что рассматривает разные варианты военных действий в Нигерии, включая ввод войск и авиаудары. В декабре он ввел частичный запрет на въезд в США граждан этой страны.

Как сообщал американский телеканал CNN, в 2025 году в Нигерии произошло несколько массовых убийств на религиозной почве. Так, в апреле президент этой страны Бола Тинубу заявил, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате нападения боевиков на христианскую сельскохозяйственную общину на севере страны. В июне, по данным правозащитников, более 100 человек были убиты в деревне Йелват, чье население преимущественно составляют христиане.

В Нигерии из рук боевиков освободили сотни школьников

Последние 130 учеников католической школы-интерната Святой Марии из числа 303 детей, похищенных боевиками в конце ноября, были освобождены 21 декабря, следует из заявления представителя президента Нигерии Сандей Дэра. "Еще 130 учеников, похищенных в штате Нигер, освобождены. В плену не осталось никого", - говорится в его сообщении. Детали освобождения школьников из рук боевиков в посте не раскрываются.

22 ноября Ассоциация христиан Нигерии сообщила о похищении из школы-интерната Святой Марии, расположенной в населенном пункте Папири в штате Нигер, 303 учеников и 12 учителей. Позже стало известно, что 50 пленникам боевиков удалось бежать. 7 декабря местный телеканал Channels Television, а также агентство AFP независимо друг от друга сообщили об освобождении ста детей.

В Нигерии вооруженные банды на протяжении многих лет похищают людей в сельских районах северо-западной и центральной части страны с целью выкупа. В результате таких атак погибли тысячи человек. Бандиты скрываются в обширной лесистой местности, охватывающей территории нескольких штатов.

США ударили по объектам ИГ в Сирии

Военные США в ночь на 20 декабря нанесли удары по объектам "Исламского государства" в Сирии. Были атакованы боевики ИГ, а также объекты инфраструктуры и склады с оружием группировки, написал в соцсети X глава Пентагона Пит Хегсет. Атакованные цели располагались в центральных регионах Сирии, всего было поражено более 70 объектов, пишет агентство AFP со ссылкой на представителя Минобороны США.

По словам Хегсета, атака США стала ответом на нападение боевика ИГ на совместный патруль сирийских служб безопасности и американских военных, произошедшее 13 декабря в Пальмире. Тогда, по данным СМИ, были убиты двое военнослужащих армии США, гражданский переводчик - также американец - и двое сирийцев.

Ранее Дональд Трамп пообещал исламисткой группировке "очень серьезный" ответ на нападение. Он также отмечал, что Вашингтон находится в контакте с Дамаском - из его заявления следовало, что сирийские власти не будут препятствовать ответу США на действия боевиков.

DW