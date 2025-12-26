Baltijas balss logotype
США рассекретили разговор Путина и Буша о НАТО в 2001 году

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: США рассекретили разговор Путина и Буша о НАТО в 2001 году
ФОТО: Youtube

Из опубликованной стенограммы следует, что президент РФ просил рассмотреть вступление России в альянс. В беседе обсуждались место России в мире и отношения с Западом, пишет DW.

Национальный архив безопасности США рассекретил стенограмму переговоров 2001 года между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. Из документа следует, что Путин в ходе беседы просил принять Россию в НАТО, заявляя, что Москва чувствует себя "исключенной" из альянса.

Буш в ответ говорил, что считает Россию частью Запада и не рассматривает ее как врага. Он также отмечал, что через 50 лет серьезным вызовом для мира может стать Китай . По словам американского президента, интересы России связаны с Западом, а сама страна должна быть похожа на него, включая верховенство закона, предпринимательство и свободу прессы.

Позиция Путина и ссылка на историю

Путин подчеркивал, что для России имеет значение само признание ее не врагом. Он указывал, что его страна является европейской и многонациональной, как и США. По его словам, заявление Буша о будущем через 50 лет является важным, и он может представить Россию и США союзниками.

Президент РФ также напомнил, что в 1954 году Советский Союз уже подавал заявку на вступление в НАТО. Путин утверждал, что причины отказа, озвученные альянсом в середине XX века, к началу 2000-х годов были устранены. В этой связи он допустил, что Россия могла бы стать членом НАТО. "Возможно, Россия могла бы быть членом (НАТО)", - сказал Путин буквально.

Отдельно Путин изложил свою трактовку распада Советского Союза. Он выразил мнение, что именно "добрая воля" СССР изменила мировой порядок, а Россия, по его словам, добровольно отказалась от "тысяч квадратных километров" территории. В этом контексте он упоминал Украину, Казахстан и Кавказ. Путин также говорил, что значительная часть российского общества, включая элиты, чувствует себя "обманутой" масштабными переменами, которые, по его словам, принесли "больше свободы, чем люди могут использовать".

Более поздние заявления и война против Украины

В начале октября 2025 года Путин на заседании клуба "Валдай" заявлял, что Россия дважды пыталась вступить в НАТО - в 1954 году и в 2000 году - во время визита президента США Билла Клинтона в Москву. Разговор с Джорджем Бушем-младшим он тогда не упомянул.

В том же выступлении Путин повторил тезис о том, что войну против Украины можно было предотвратить, если бы НАТО не приближалось к границам России, и если бы Украина сохраняла "реальный суверенитет". Аналогичные аргументы он использовал и в феврале 2022 года, объявляя о начале полномасштабного вторжения, утверждая, что одной из его целей является противодействие расширению НАТО.

После начала войны России против Украины к альянсу присоединились Финляндия и Швеция. В результате протяженность границы России с НАТО увеличилась более чем вдвое - примерно на 1,3 тысячи километров. После подачи заявок Хельсинки и Стокгольмом Путин заявлял, что Москва не рассматривает их вступление в альянс как угрозу, отметив: "Хочется им - пожалуйста".

DW

#Путин #НАТО #США #история #Украина #война #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • С
    Сарказм
    26-го декабря

    Че, правда европейская? Без фуфла? Аха аха, верим-верим чеуж... Хорошо, что мозгов хватило не принять, а то хороши были бы в качестве члена НАТО с вечноботоксным тсарем, новичком в трусах, кооперативом озеро и прочими милыми азиопными особенностями (про развязанную завоевательную войну даже упоминать не стоит). Да и чисто технически это было бы невозможно, поскольку подразумевало бы переход армии на натовские стандарты, что на практике означало бы утилизацию (или существенные изменения) во всей совкотехнике (опять же не говоря уже об изменения в башке совкогенералов, что еще менее вероятно). Плохо, что не дооценили ревашистский путинский ресентимент, не куриные ножки слать надо было в свое время, а юристов для организации Нюрнберга 2.0, признания КГБ преступной организацией (вместе со всеми его подполковниками и завклубами)и прочих крайне необходимых вещей

    6
    13
  • A
    Aleks
    26-го декабря

    Сразу после смерти Сталина недобитые троцкисты побежали заключать перемирие с Западом и США-мы ж свои,буржуинские и только после удаления Перельмутера -Хрушева все поменялось.Так же было и после того как бронштейновцы взяли власть основательно.И помним как Борух Эльцин пел гимн Америки,а в 2000 Путин привел в Россию синагогу Хабад США,но это не сработало,потому что у глобалистов были далеко идущие планы ..Дав возможность олигархам грабить страну ,они обложили ее ещё налогом в 1 млрд долларов в день и стали ждать ,ведь Россия полезна в качестве врага и марионетки,которую можно использовать в своих интересах,что и произошло с Украиной.... Так что Путин или как там его настоящая фамилия ничем не отличается от Перельмутера -Хрушева -давно продал Россию и русских .Для этого и был поставлен иудеями мира и местными кадрами.. Если бы помер,то выплыло бы столько,что россияне впали в шок,но Вова собрался жить до 150 лет,так что всю правду узнаем не скоро.👽😈🔯

    10
    37

