Из опубликованной стенограммы следует, что президент РФ просил рассмотреть вступление России в альянс. В беседе обсуждались место России в мире и отношения с Западом, пишет DW.

Национальный архив безопасности США рассекретил стенограмму переговоров 2001 года между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. Из документа следует, что Путин в ходе беседы просил принять Россию в НАТО, заявляя, что Москва чувствует себя "исключенной" из альянса.

Буш в ответ говорил, что считает Россию частью Запада и не рассматривает ее как врага. Он также отмечал, что через 50 лет серьезным вызовом для мира может стать Китай . По словам американского президента, интересы России связаны с Западом, а сама страна должна быть похожа на него, включая верховенство закона, предпринимательство и свободу прессы.

Позиция Путина и ссылка на историю

Путин подчеркивал, что для России имеет значение само признание ее не врагом. Он указывал, что его страна является европейской и многонациональной, как и США. По его словам, заявление Буша о будущем через 50 лет является важным, и он может представить Россию и США союзниками.

Президент РФ также напомнил, что в 1954 году Советский Союз уже подавал заявку на вступление в НАТО. Путин утверждал, что причины отказа, озвученные альянсом в середине XX века, к началу 2000-х годов были устранены. В этой связи он допустил, что Россия могла бы стать членом НАТО. "Возможно, Россия могла бы быть членом (НАТО)", - сказал Путин буквально.

Отдельно Путин изложил свою трактовку распада Советского Союза. Он выразил мнение, что именно "добрая воля" СССР изменила мировой порядок, а Россия, по его словам, добровольно отказалась от "тысяч квадратных километров" территории. В этом контексте он упоминал Украину, Казахстан и Кавказ. Путин также говорил, что значительная часть российского общества, включая элиты, чувствует себя "обманутой" масштабными переменами, которые, по его словам, принесли "больше свободы, чем люди могут использовать".

Более поздние заявления и война против Украины

В начале октября 2025 года Путин на заседании клуба "Валдай" заявлял, что Россия дважды пыталась вступить в НАТО - в 1954 году и в 2000 году - во время визита президента США Билла Клинтона в Москву. Разговор с Джорджем Бушем-младшим он тогда не упомянул.

В том же выступлении Путин повторил тезис о том, что войну против Украины можно было предотвратить, если бы НАТО не приближалось к границам России, и если бы Украина сохраняла "реальный суверенитет". Аналогичные аргументы он использовал и в феврале 2022 года, объявляя о начале полномасштабного вторжения, утверждая, что одной из его целей является противодействие расширению НАТО.

После начала войны России против Украины к альянсу присоединились Финляндия и Швеция. В результате протяженность границы России с НАТО увеличилась более чем вдвое - примерно на 1,3 тысячи километров. После подачи заявок Хельсинки и Стокгольмом Путин заявлял, что Москва не рассматривает их вступление в альянс как угрозу, отметив: "Хочется им - пожалуйста".

DW