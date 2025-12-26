Baltijas balss logotype
С 1 января в армии Финляндии можно будет служить до 65 лет 1 2248

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Воины Суоми - одни из немногих, кто умеет сражаться зимой.

Воины Суоми - одни из немногих, кто умеет сражаться зимой.

В случае войны армия страны составит 280 000 человек.

Президент Финляндии Александр Стубб утвердил закон о повышении предельного возраста резервистов Вооруженных сил страны до 65 лет. Новые правила вступят в силу 1 января 2026 года, сообщило финское Минобороны.

В ведомстве пояснили, что срок пребывания в резерве продлевается до конца года, в котором резервисту исполнится 65 лет. На старших офицеров (в звании полковника, коммодора и выше) это ограничение не распространяется: они останутся в резерве, пока годны к службе.

Поправки вносятся в законы о государственной службе и о воинской обязанности. После их вступления в силу срок пребывания в резерве для рядовых вырастет на 15 лет, а для унтер-офицеров и офицеров — на пять. Министр обороны Антти Хакканен пояснил, что это даст Силам обороны и Пограничной охране больше возможностей задействовать квалифицированные кадры в чрезвычайной ситуации.

По словам главы силового ведомства, реформа позволит на протяжении переходного периода, который продлится пять лет, расширить резерв на 125 тысяч человек. К 2031 году его численность должна достичь примерно миллиона человек, уточнил министр.

«Наряду со всеми другими мерами по укреплению обороны, это сигнал о том, что Финляндия заботится о своей безопасности сейчас и в будущем», — подытожил Хакканен.

По мнению западных аналитиков, финская армия является одной из самых подготовленных в Европе благодаря системе всеобщего призыва и значительно превосходит остальные по численности резерва. После начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине другие страны ЕС тоже начали обсуждать возвращение к воинской повинности, но пока эту идею реализовали только Швеция, Латвия и Литва.

Текущая численность войск Финляндии во время войны составляет 280 тысяч солдат. В принципе, они делятся на резервные силы и силы пополнения. Силы на случай непредвиденных обстоятельств состоят из отделов и подразделений на случай непредвиденных обстоятельств, укомплектованных личным составом и призывниками, а также сил немедленного реагирования, которые состоят в основном из резервистов. Дополнительные силы включают оперативные силы, региональные силы и местные силы.

#Финляндия #Европа #безопасность #оборона #армия #политика
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го декабря

    В бой идут одни старики...😀😀😀

    7
    2

