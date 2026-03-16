Сомнолог Михаил Полуэктов рассказал о том, как недосыпание влияет на вес, нужно ли спать с партнером и какая поза является самой полезной.

Для взрослого человека крайне важно получать не менее 7 часов сна каждую ночь. Недостаток ночного отдыха может привести к таким заболеваниям, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые болезни, особенно артериальная гипертония. Люди, работающие по сменному графику, могут быть более подвержены риску развития онкологических заболеваний. Причина кроется не только в нехватке сна, но и в нарушении биоритмов, влияющих на выработку мелатонина — гормона, который защищает от рака.

Недостаток сна увеличивает вероятность избыточного веса на 10% по сравнению с теми, кто спит достаточно. Если вы хотите поддерживать оптимальный вес или сбросить лишние килограммы, важно обеспечить себе комфортный сон. Интересно, что вред от многократных звонков будильника не подтвержден, однако даже сокращение сна на один час от рекомендуемой нормы может снизить защитные функции организма и его способность бороться с инфекциями.

Удовлетворенность сном в большей степени зависит от психологического комфорта, чем от окружающей обстановки, материала подушки или уровня освещения. Главное — это то, насколько человек расслаблен и насколько ему комфортно. Если кому-то нравится спать рядом с партнером, то такой сон будет для него полезен.

Если же человек привык спать в одиночестве и чувствует дискомфорт от совместного сна, то это не принесет ему пользы. Качество сна определяется именно психологическим комфортом. Наиболее полезная поза для сна — это та, которую выбирает ваш организм. Чаще всего это поза полуэмбриона, которая позволяет достичь максимального расслабления мышц и связок.

Приятные прикосновения и объятия, как правило, способствуют лучшему сну, снижая уровень внутреннего напряжения, что помогает человеку быстрее расслабиться и заснуть.