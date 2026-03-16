Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На боку или в обнимку: сомнолог объяснил, какая поза сна наиболее полезна

Дата публикации: 16.03.2026
Сомнолог Михаил Полуэктов рассказал о том, как недосыпание влияет на вес, нужно ли спать с партнером и какая поза является самой полезной.

 

Для взрослого человека крайне важно получать не менее 7 часов сна каждую ночь. Недостаток ночного отдыха может привести к таким заболеваниям, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые болезни, особенно артериальная гипертония. Люди, работающие по сменному графику, могут быть более подвержены риску развития онкологических заболеваний. Причина кроется не только в нехватке сна, но и в нарушении биоритмов, влияющих на выработку мелатонина — гормона, который защищает от рака.

Недостаток сна увеличивает вероятность избыточного веса на 10% по сравнению с теми, кто спит достаточно. Если вы хотите поддерживать оптимальный вес или сбросить лишние килограммы, важно обеспечить себе комфортный сон. Интересно, что вред от многократных звонков будильника не подтвержден, однако даже сокращение сна на один час от рекомендуемой нормы может снизить защитные функции организма и его способность бороться с инфекциями.

Удовлетворенность сном в большей степени зависит от психологического комфорта, чем от окружающей обстановки, материала подушки или уровня освещения. Главное — это то, насколько человек расслаблен и насколько ему комфортно. Если кому-то нравится спать рядом с партнером, то такой сон будет для него полезен.

Если же человек привык спать в одиночестве и чувствует дискомфорт от совместного сна, то это не принесет ему пользы. Качество сна определяется именно психологическим комфортом. Наиболее полезная поза для сна — это та, которую выбирает ваш организм. Чаще всего это поза полуэмбриона, которая позволяет достичь максимального расслабления мышц и связок.

Приятные прикосновения и объятия, как правило, способствуют лучшему сну, снижая уровень внутреннего напряжения, что помогает человеку быстрее расслабиться и заснуть.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео