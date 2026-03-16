Каждый владелец кошки рано или поздно сталкивается с вопросом о переводе своего маленького питомца на корм для взрослых животных. Ветеринар Илга Дроздецкая рассказала, в каком возрасте лучше всего это сделать.

Состав как сухого, так и влажного корма для котят значительно отличается от питания для взрослых кошек. Он содержит гораздо больше белка, который необходим для роста и развития молодого организма. Кроме того, корм для котят более калорийный, так как маленькие питомцы очень активны и расходуют энергию в разы больше, чем взрослые кошки. Также в рационе для котят присутствует больше жирных кислот омега-3 и омега-6, кальция, фосфора и витаминов.

Что произойдет, если кормить взрослого кота кормом для котят?

Несомненно, привычная еда лучше для питомца. Однако ветеринары не рекомендуют давать взрослым животным корм для котят. Во-первых, из-за повышенного содержания калорий такая пища может привести к ожирению, что, в свою очередь, способно вызвать более серьезные проблемы со здоровьем, такие как диабет и заболевания сердца.

Избыточное количество белков, витаминов и минералов в корме для котят может стать причиной заболеваний почек и мочевыводящей системы у взрослых животных. Более высокое содержание кальция может привести к разрушению зубной эмали и образованию зубного камня.

Когда следует переводить котят на взрослый корм?

Корм для котят рекомендуется давать в течение первых 8–12 месяцев жизни. После этого активный рост питомца прекращается, и формируются все системы организма. Однако у некоторых пород, таких как мейн-куны, сибирские кошки, рэгдоллы и другие, взросление может наступить позже, в возрасте 2–2,5 лет. Владельцам таких животных лучше проконсультироваться с ветеринаром по поводу времени перевода на «взрослый» корм.

Знакомство котенка с едой для взрослых животных должно происходить постепенно, так как резкая смена корма может вызвать стресс даже у взрослого питомца.

Оптимально переводить котят на взрослый корм в течение 2–3 недель. Начать следует с добавления небольшого количества влажного корма или нескольких гранул сухого корма в привычное «детское» меню.

Если новая еда не вызовет у котенка расстройства пищеварения или аллергии в течение дня, можно постепенно увеличивать долю «взрослого» корма в его рационе.

Иногда организм котенка может не принять еду для взрослых кошек по каким-либо причинам. В таком случае лучше временно вернуться к прежнему меню и проконсультироваться с ветеринаром.