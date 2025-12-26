Сегодня TikTok давно перестал быть просто платформой для танцев и мемов. Для многих, особенно молодежи, он стал неформальным «советчиком» по ментальному здоровью. Алгоритм соцсети быстро адаптируется к интересам пользователя, создавая персонализированную ленту, которая удерживает внимание дольше, чем ролики с котиками, спортом или музыкой.

Исследование показывает, как это работает

Согласно исследованию The Washington Post, видео о психическом здоровье «липче», чем другие типы контента. Несколько просмотров роликов о СДВГ, тревожности или нейроразнообразии превращают ленту в персональную энциклопедию психологии. Однако качество этих советов не всегда надежное: примерно половина популярных видео о СДВГ содержит неточные или упрощенные сведения.

Когда алгоритм знает вас лучше, чем вы сами

Пример одной девушки показал, что TikTok может удерживать внимание: сначала ролики помогли понять собственные трудности и обратиться к врачу, но потом лента начала предлагать все более странный и тревожный контент. Чтобы убрать один просмотренный видеоролик о котах, достаточно 1,3 пропуска, а чтобы «стереть» видео о психическом здоровье — 2,2 пропуска.

Соцсети как новый «Google врач»

Многие молодые люди обращаются к соцсетям за информацией о СДВГ, тревожности, аутизме и других эмоциональных состояниях, так как доступ к психотерапевтам ограничен. Однако популярность роликов не гарантирует их точность, а некоторые советы могут восприниматься как диагноз, даже если речь идет о привычках или особенностях личности.

Когда шутка становится опасной

Миллионы просмотров набирают видео вроде «типичные привычки людей с СДВГ». Пользователи начинают видеть в себе симптомы расстройств, что усложняет реальное лечение и иногда усиливает тревожность.

TikTok и терапия: почему они иногда конфликтуют

Люди приходят к врачам с уверенностью, что у них есть конкретное расстройство, основываясь на контенте соцсетей. Симптомы смешиваются с увиденным, что затрудняет диагностику. Некоторые пользователи замечают, что видео о симптомах ОКР или аутизма не успокаивают, а наоборот, усиливают тревогу, и вынуждены делать перерывы в использовании приложения.

Почему это происходит

Алгоритм оптимизирован для удержания внимания, а не для точности.

Пользователи, смотрящие контент о психологии, проводят в приложении больше времени.

Эмоциональный контент вызывает более активную реакцию.

TikTok предлагает функции «Not interested», фильтрацию по ключевым словам и возможность «сбросить» алгоритм, но темы психического здоровья в этих настройках нет.

Как действовать пользователям

Психологи рекомендуют воспринимать TikTok как развлекательно-познавательный контент, а не как источник медицинских заключений. Он может вдохновить обратиться за помощью, показать, что вы «не один», но не заменяет специалиста. Важно активно искать другой контент, «перевоспитывать» алгоритм и иногда возвращать в ленту более легкие темы, например котиков и животных.

Источник: ТСН