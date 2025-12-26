Пока ограничения на транзит удобрений смягчаться не будут.

Если Литва подвергнется давлению с целью возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт, можно было бы, в частности, обсудить использование вырученных от него средств средств для поддержки Украины, считает министр обороны Робертас Каунас.

„Если бы нас, скажем так, «вынуждали» выбирать, тогда следовало бы дискутировать. А если дискутировать, то необходимо иметь опции“, — сказал министр агентству BNS на минувшей неделе.

„Клайпедский порт является наиболее благоприятным для экспорта, и здесь мы возвращаемся к вопросу о 300 миллионах. Почему бы не направить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств? Таким образом, мы как бы убиваем двух зайцев одним выстрелом. Но пока это лишь интерпретация“, — сказал он.

Литва с 1 февраля 2022 года приостановила транзит белорусских калийных удобрений после того, как США в 2021 году ввели санкции против крупнейшего производителя калийных удобрений в Беларуси — «Беларуськалия». Эти санкции вступили в силу 8 декабря 2021 года.

Позже санкции в отношении белорусских удобрений ввел и Европейский союз (ЕС).

Транзит продукции «Беларуськалия» от границы с Беларусью до Клайпедского порта осуществлялся более десяти лет.

На прошлой неделе в обмен на освобождение более 100 заключенных из Беларуси США пообещали снять санкции.

После этого шага главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис упомянул, что в будущем ЕС и Литве придётся заново дать оценку санкциям в отношении белорусских удобрений.

Впрочем, высшие должностные лица страны утверждают, что пока ограничения на транзит удобрений смягчаться не будут.

ЕС ввел санкции против «Беларуськалия» 2-го марта 2022 года — тогда был принят регламент, запрещающий перевозку калийных удобрений из Беларуси. Сообщество постоянно продлевает эти санкции, а решение о дальнейших действиях должно быть принято в начале следующего года.

На этой неделе Матулёнис сообщил, что представители США пока не обсуждали с литовскими официальными лицами возможное возобновление транзита через Клайпедский порт, а если это со временем будет сделано, такое решение можно было бы увязать с размещением дополнительных военных сил США в стране. Правда, уже на следующий день он отступил от этой позиции, заявив, что это несогласованная точка зрения президентского офиса, а личное, спонтанно высказанное мнение.