Член правительства Литвы нашел основание транзита белорусского калия 2 5501

В мире
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр обороны господин Каунас всегда на страже Литвы.

Министр обороны господин Каунас всегда на страже Литвы.

Пока ограничения на транзит удобрений смягчаться не будут.

Если Литва подвергнется давлению с целью возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт, можно было бы, в частности, обсудить использование вырученных от него средств средств для поддержки Украины, считает министр обороны Робертас Каунас.

„Если бы нас, скажем так, «вынуждали» выбирать, тогда следовало бы дискутировать. А если дискутировать, то необходимо иметь опции“, — сказал министр агентству BNS на минувшей неделе.

„Клайпедский порт является наиболее благоприятным для экспорта, и здесь мы возвращаемся к вопросу о 300 миллионах. Почему бы не направить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств? Таким образом, мы как бы убиваем двух зайцев одним выстрелом. Но пока это лишь интерпретация“, — сказал он.

Литва с 1 февраля 2022 года приостановила транзит белорусских калийных удобрений после того, как США в 2021 году ввели санкции против крупнейшего производителя калийных удобрений в Беларуси — «Беларуськалия». Эти санкции вступили в силу 8 декабря 2021 года.

Позже санкции в отношении белорусских удобрений ввел и Европейский союз (ЕС).

Транзит продукции «Беларуськалия» от границы с Беларусью до Клайпедского порта осуществлялся более десяти лет.

На прошлой неделе в обмен на освобождение более 100 заключенных из Беларуси США пообещали снять санкции.

После этого шага главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис упомянул, что в будущем ЕС и Литве придётся заново дать оценку санкциям в отношении белорусских удобрений.

Впрочем, высшие должностные лица страны утверждают, что пока ограничения на транзит удобрений смягчаться не будут.

ЕС ввел санкции против «Беларуськалия» 2-го марта 2022 года — тогда был принят регламент, запрещающий перевозку калийных удобрений из Беларуси. Сообщество постоянно продлевает эти санкции, а решение о дальнейших действиях должно быть принято в начале следующего года.

На этой неделе Матулёнис сообщил, что представители США пока не обсуждали с литовскими официальными лицами возможное возобновление транзита через Клайпедский порт, а если это со временем будет сделано, такое решение можно было бы увязать с размещением дополнительных военных сил США в стране. Правда, уже на следующий день он отступил от этой позиции, заявив, что это несогласованная точка зрения президентского офиса, а личное, спонтанно высказанное мнение.

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    26-го декабря

    "подвергнется давлению с целью возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт" Ахаха😂 Вот это перл. "Не виноватая я, он сам пришёл!" 😂😂😂 Блин, хитрожопые литовцы.

    10
    1
  • A
    Aleks
    26-го декабря

    Литовцы все сделают,чтобы было выгодно им,ведь они даже сохранили в Литве санаторий ,, Белоруссия,,подведя под это базу,что ,мол,не имеет санаторий отношения к правительству Лукашенко,а имеет к министерству здравоохранения Белоруссии 😂,хотя особой то разницы нет,но Сейм ,,поверил,, Налоги то идут в Литву с налаженного бизнеса. Так будет и в этом случае...Красавцы...

    12
    5

