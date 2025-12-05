Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Трумэн» уклонялся от удара хуситов: авианосец США потерял истребитель за $60 млн 0 1510

В мире
Дата публикации: 05.12.2025
УНИАН
Изображение к статье: «Трумэн» уклонялся от удара хуситов: авианосец США потерял истребитель за $60 млн

Расследование показало, как авианосец "Трумэн" потерял второй самолет во время развертывания в Красном море.

Резкий маневр авианосца USS Harry S. Truman, который уклонялся от вражеского ракетного удара, завершился потерей истребителя F/A-18 Super Hornet стоимостью 60 млн долларов. Самолет вместе с буксирным тягачом соскользнул с палубы и упал в Красное море. Это подтвердило официальное расследование ВМС США, пишет Business Insider.

Инцидент произошел 28 апреля во время боевых действий против хуситов в Йемене. "Трумэн" и его ударная группа действовали в регионе, где повстанцы более года атакуют судоходные коридоры.

По данным расследования, авианосец совершил резкий уклон-поворот после сообщения о возможном запуске баллистической ракеты средней дальности. В этот момент F/A-18 буксировали в ангар под полетной палубой.

Экипаж не услышал объявления о маневре и был застигнут врасплох, когда корабль резко наклонился. Тормоза самолета были включены, но неисправны - истребитель начал неконтролируемо катиться назад.

Скользкая палуба и неисправные тормоза

После того как моряки сняли упоры и цепи для перегона самолета, "Супер Хорнет" покатился к краю палубы, увлекая за собой тягач. Моряк, который находился в кабине, успел выпрыгнуть, получив лишь легкие травмы.

Расследование установило сразу несколько критических проблем:

неисправные тормоза F/A-18;

отсутствие надлежащей связи между мостиком и ангарным отсеком;

изношенное противоскользящее покрытие палубы, которое не обновляли с 2018 года.

Читайте нас также:
#авиация #безопасность #Йемен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самолет Зеленского в Ирландии преследовали неизвестные дроны
Изображение к статье: Россия возьмёт Донбасс силой, если украинские войска не уйдут - Путин
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео