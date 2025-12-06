Бесценные тевтонские архивы и фрагмент скульптуры святого Иакова Старшего, возвращенные Германией, прибыли в Польшу. Некоторые из артефактов выставлены в Королевском замке в Варшаве.

Доктор Павел Петшик, генеральный директор Государственного архива, подчеркивает, что возвращение Германией артефактов — это исторический момент для Польши, общества и архивистов.

«Спустя 80 лет мы возвращаем документы огромной исторической ценности, возвращения которых мы так долго добивались. Достаточно отметить, что первые усилия начались практически сразу после окончания войны, и сегодня эти 73 бесценных пергаментных свитка возвращаются. Мы наконец можем сказать, что они дома, то есть снова в польских государственных архивах», — сказал Павел Петшик.

Возвращенные документы включают 73 средневековых пергаментных грамоты, касающихся польско-тевтонских отношений. Во время войны они были вывезены из Центрального архива исторических документов в Варшаве. Некоторые из утерянных пергаментных грамот будут вновь выставлены с 19 декабря.

В Польшу также вернулась скульптура головы Святого Якуба Старшего, похищенная из Мальборского замка после войны. Ее экспозиция в музее запланирована на январь.

Ранее, новый президент Польши Кароль Навроцкий в ходе своего первого официального визита в Берлин получил отказ на свои требования о выплате Германией репараций за ущерб, нанесенный его стране во время Второй мировой войны. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, как и ранее, решительно отклонил эти требования, подчеркнув, что этот вопрос "с точки зрения Германии окончательно решен".

После беседы с немецким коллегой польский президент также выдвинул это требование и в ходе последующего диалога тет-а-тет с канцлером Фридрихом Мерцем. По информации dpa из правительственных кругов, в этой беседе канцлер подтвердил "окончательную" позицию Германии. После проведенных переговоров в Берлине не было пресс-конференций, что необычно для такого важного партнера Германии, как Польша.