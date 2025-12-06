Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Германия спустя 80 лет показала Польше награбленные сокровища 0 3683

В мире
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Польшу вернулась скульптура головы Святого Якуба Старшего, похищенная из Мальборского замка после войны.

В Польшу вернулась скульптура головы Святого Якуба Старшего, похищенная из Мальборского замка после войны.

Берлин старается снять претензии Варшавы на компенсации оккупации.

Бесценные тевтонские архивы и фрагмент скульптуры святого Иакова Старшего, возвращенные Германией, прибыли в Польшу. Некоторые из артефактов выставлены в Королевском замке в Варшаве.

Доктор Павел Петшик, генеральный директор Государственного архива, подчеркивает, что возвращение Германией артефактов — это исторический момент для Польши, общества и архивистов.

«Спустя 80 лет мы возвращаем документы огромной исторической ценности, возвращения которых мы так долго добивались. Достаточно отметить, что первые усилия начались практически сразу после окончания войны, и сегодня эти 73 бесценных пергаментных свитка возвращаются. Мы наконец можем сказать, что они дома, то есть снова в польских государственных архивах», — сказал Павел Петшик.

Возвращенные документы включают 73 средневековых пергаментных грамоты, касающихся польско-тевтонских отношений. Во время войны они были вывезены из Центрального архива исторических документов в Варшаве. Некоторые из утерянных пергаментных грамот будут вновь выставлены с 19 декабря.

В Польшу также вернулась скульптура головы Святого Якуба Старшего, похищенная из Мальборского замка после войны. Ее экспозиция в музее запланирована на январь.

Ранее, новый президент Польши Кароль Навроцкий в ходе своего первого официального визита в Берлин получил отказ на свои требования о выплате Германией репараций за ущерб, нанесенный его стране во время Второй мировой войны. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, как и ранее, решительно отклонил эти требования, подчеркнув, что этот вопрос "с точки зрения Германии окончательно решен".

После беседы с немецким коллегой польский президент также выдвинул это требование и в ходе последующего диалога тет-а-тет с канцлером Фридрихом Мерцем. По информации dpa из правительственных кругов, в этой беседе канцлер подтвердил "окончательную" позицию Германии. После проведенных переговоров в Берлине не было пресс-конференций, что необычно для такого важного партнера Германии, как Польша.

Читайте нас также:
#история #Польша #Европа #искусство #дипломатия #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Будущее для Украины выглядит очень мрачным» - NYT оценила успехи РФ на поле боя
Изображение к статье: Кайя Каллас отмахнулась от критики Трампа в адрес ЕС
Изображение к статье: У берегов Крита обнаружены 18 погибших на дрейфующей лодке
Изображение к статье: Не удержался - зиганул. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео