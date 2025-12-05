Разворачивается дипломатический конфликт между Украиной и Польшей. На этот раз на тему, кто к кому из президентов должен первым приехать с зарубежным визитом.

На днях глава канцелярии президента Польши и глава Бюро международной политики при президенте заявили, что если Зеленский «нуждается в разговоре» с Навроцким, то он «должен приехать в Варшаву».

Посол Украины в Польше Боднар ответил, что Киев предложил Варшаве несколько дат для визита Навроцкого в Украину, отметив, что по дипломатическим нормам новоизбранный президент приезжает с первым визитом в соседнюю страну.

Сам Навроцкий потребовал "симметрии в отношениях между Польшей и Украиной" и высказал ожидание, что Зеленский "посетит меня в Варшаве, и мы будем иметь возможность обсудить это, ведь есть дела, которые Польше нужно решить с Украиной".

"Я требую симметрии в отношениях с Украиной и ожидаю, что Зеленский выразит благодарность польским солдатам и польскому народу за поддержку, которую он получает от нашего народа", - написал польский президент.

После этого Зеленский поехал с визитом в Париж через Польшу, но с Навроцким не встретился.

Ситуацию прокомментировал глава МИД Польши Сикорский, который находится, к слову, в тяжелых отношениях с Навроцким.

«Назойливые требования извинений и почестей в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывают у меня отвращение, но с другой стороны, корона с головы Зеленского не упала бы, если бы, проезжая через Польшу, он попросил о визите в Президентский дворец» , – сказал Сикорский в эфире RMF FM.

Ведущий сказал, что по правилам дипломатии президент с меньшим стажем посещает того, кто дольше на должности. "Да, конечно, но война имеет свои законы и обстоятельства", – ответил Сикорский.

Напомним, Навроцкий строил свою предвыборную кампанию, в том числе, на критике Украины и ОУН-УПА.

Кстати: президент Польши Кароль Навроцкий посетит Латвию с рабочим визитом на следующей неделе, 11 декабря, сообщили bb.lv в Канцелярии президента ЛР.