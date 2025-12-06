Baltijas balss logotype
Во Франции наступает пик рождественских квартирных краж

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Руками мастера можно отжать любой замок.

Руками мастера можно отжать любой замок.

Взломщики всегда охотятся за одними и теми же предметами и сразу же направляются в самые стратегически важные места.

Каждые 5 минут во Франции происходит кража со взломом. Наиболее часто кражи происходят в регионе Иль-де-Франс (7,77 краж со взломом на 1000 домов), Прованс — Альпы — Лазурный Берег (6,21) и Овернь — Рона — Альпы (5,57).

В среднем 3 минуты длится кража со взломом длится около 3 минут. Грабители всегда охотятся за одними и теми же предметами и сразу же направляются в самые стратегически важные места.

80% краж со взломом совершаются днём. Наибольшее количество взломов приходится на период с 14:00 до 17:00. Однако 72% французов считают, что ночь — самое благоприятное время для краж со взломом. Это утверждение неверно. Грабители следят за распорядком дня своих жертв и совершают кражи во время короткого, привычного отсутствия хозяев (например, когда они отводят детей в школу).

88% французов считают, что дома подвергаются взлому чаще, чем квартиры. Тем не менее, риск одинаков. Однако в доме попытка взлома чаще заканчивается успешной кражей.

41% взломщиков проникают через входную дверь. Взломщики могут открыть любую дверь. Независимо от того, бронированная она или с 5 или 9 точками запирания, разница лишь во времени, которое потребуется взломщику, чтобы её открыть.

38% взломщиков проникают через окно. Важно: большинство страховых компаний не возместят ущерб, если хозяева оставили окно открытым, утверждая, что это произошло по их халатности.

В декабре совершается на 33% больше краж со взломом, чем в другие месяцы. Пик приходится на праздничный сезон.

45% украденных вещей — ювелирные изделия, за ними следуют наличные деньги (24%) и компьютерная техника (23%).

#Франция #криминал #страхование #преступность #безопасность #взлом
