До 15 декабря различные ведомства ЛР должны согласовать предложенный Министерством культуры документ о передаче государственному ООО «Новый Рижский театр» недвижимого и движимого имущества по ул. Лачплеша 25 в Риге.

Предполагается вложить в данное ООО основной капитал, на который ушли средства из госбюджета.

Дорогой подарок

Как отмечается в проекте, «Новый Рижский театр – художественно яркий и современный театр, который вносит большой вклад в формирование имиджа Латвии и международной узнаваемости. Новый Рижский театр основан в 1992 году и уже с момента создания объявил себя ярким художественным реформатором. В 1997 году руководителем нового Рижского театра становится Алвис Херманис, создав совершенно новый актерский ансамбль, который становится основой для дальнейших художественных достижений...»

В 2022 году Кабинет Министров издал специальное распоряжение N 607 — о сохранении государственного участия в судьбе театра. Дабы тот мог, «освоить международный опыт и продолжить развивать уникальный театральный язык, созданный Алвисом Херманисом, а также обеспечить доступность спектаклей для Латвийской и зарубежной аудитории, способствуя репертуарной политикой театра формированию социально активного общества».

В общем, все при нем — и потому надо передать собственность, которая, согласно оценке SIA Interbaltija от 11.11.2025, стоит 44 000 000 евро. Сюда вошли как кадастровая стоимость недвижимости в 9 567 363 евро (является памятником архитектуры государственного значения!), так и разнообразная аппаратура и интерьеры театра.

Новый Рижский театр, отмечается в документе Минкульта, «себя позиционирует как поэтически интеллектуальный театр, главная цель которого провоцировать и возбуждать дискуссии в обществе об актуальных и вечных темах».

Плюс регулярные «знаки внимания»

Что правда, то правда — по части провокаций тут полный порядок. Особенно когда надо поглумиться над русской классикой, объявить Достоевского фашистом и т.д. Билетики разлетаются как горячие пирожки!

Однако при этом у театра не совсем сходятся концы с концами. А именно: за 9 месяцев 2025 года было потрачено 3 870 615,97 евро, а в виде торговли билетов и разного прочего получено — 3 215 320,69 евро. Маловероятно, что образовавшийся разрыв в более чем 655 тысяч, господин Херманис намеревается погашать из собственного кармана.

Потому, кроме щедрого подарка на десятки миллионов евро, государство (т.е. и мы с вами!) будет перечислять регулярные средства на всяческие текущие платежи театра. В 2025-28 гг. они составят 748 718 евро в год, а в 2029 — уже 1 154 710 евро.

Решение подарить, вот так, от щедрот, государственному предприятию, столь масштабные активы, несколько не укладывается в нормативы ЕС. Потому Минкульт сделал ремарку, мол: «спектакли не рекламируются за пределами территории Латвии и из-за языкового барьера не привлекают зрителей из других стран Европейского Союза». Стоп, секундочку — а как же с международной популярностью уникального коллектива, о коей говорилось чуть выше?!

Свободный художник

Тем временем, последняя декларация государственного должностного лица, в которой фигурирует А.Херманис, относится к его работе в качестве художественного руководителя государственного ООО «Новый Рижский театр»... в 2008 году. В настоящее время единственным членом правления (директором) театра является Гундега Палма. По декларации за 2024 год, театр выплатил ей 70 663 евро.

Ну а пресловутый режиссер-провокатор теперь намеревается использовать свои таланты на политической сцене. Херманис создает свою, новую, национальную, партию!