В Екабпилсском крае для нужд убежищ планируется приспособить десять объектов, которые находятся исключительно в городах — Екабпилсе и Виесите, сообщили агентству LETA в краевом самоуправлении, пишет LETA.

Самоуправление подписало соглашение с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта «Адаптация объектов гражданской защиты Екабпилсского края под убежища III категории». Цель проекта — обновление помещений в зданиях самоуправления, расположенных на административной территории Екабпилсского края, с их приспособлением для устройства убежищ третьей категории, чтобы обеспечить защиту жителей в случае военного вторжения, войны или катастрофы, снижая воздействие ударной волны и осколков при внешнем взрыве.

В ходе реализации проекта в зданиях самоуправления будут проведены работы по обновлению помещений и закуплено оборудование, чтобы обеспечить их соответствие функциональным требованиям убежищ третьей категории. Работы пройдут по адресам: улица Межа, 12; улица Яуная, 44; улица Думу, 1; улица Бривибас, 45; улица Бривибас, 2j; улица Ригас, 212; улица Ригас, 192; улица Яуная, 39i и Вецпилсетас лаукумс, 3 в Екабпилсе. Вне Екабпилса убежище будет расположено в Виесите, на улице Павасара, 6a.

Общие допустимые расходы по проекту составляют 1 126 671 евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития — 389 410 евро, а софинансирование самоуправления Екабпилсского края — 737 261 евро.

Срок реализации проекта — до конца декабря 2027 года.