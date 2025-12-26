Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Екабпилсском крае убежища планируются только в двух городах 0 401

Наша Латвия
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Екабпилсском крае убежища планируются только в двух городах
ФОТО: LETA

В Екабпилсском крае для нужд убежищ планируется приспособить десять объектов, которые находятся исключительно в городах — Екабпилсе и Виесите, сообщили агентству LETA в краевом самоуправлении, пишет LETA.

Самоуправление подписало соглашение с Центральным агентством финансов и договоров о реализации проекта «Адаптация объектов гражданской защиты Екабпилсского края под убежища III категории». Цель проекта — обновление помещений в зданиях самоуправления, расположенных на административной территории Екабпилсского края, с их приспособлением для устройства убежищ третьей категории, чтобы обеспечить защиту жителей в случае военного вторжения, войны или катастрофы, снижая воздействие ударной волны и осколков при внешнем взрыве.

В ходе реализации проекта в зданиях самоуправления будут проведены работы по обновлению помещений и закуплено оборудование, чтобы обеспечить их соответствие функциональным требованиям убежищ третьей категории. Работы пройдут по адресам: улица Межа, 12; улица Яуная, 44; улица Думу, 1; улица Бривибас, 45; улица Бривибас, 2j; улица Ригас, 212; улица Ригас, 192; улица Яуная, 39i и Вецпилсетас лаукумс, 3 в Екабпилсе. Вне Екабпилса убежище будет расположено в Виесите, на улице Павасара, 6a.

Общие допустимые расходы по проекту составляют 1 126 671 евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития — 389 410 евро, а софинансирование самоуправления Екабпилсского края — 737 261 евро.

Срок реализации проекта — до конца декабря 2027 года.

Читайте нас также:
#безопасность #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сегодня ветер задует с новой силой, похолодает и пойдет снег (дополнено)
Изображение к статье: Улыбаемся, головка показалась! Правда о съемке родов в латвийских больницах
Изображение к статье: За счет отпуска: аналитики советуют отменить в Латвии перенос выходных
Изображение к статье: Итоги-2025: Это жилье – уже не мое? Рижское домоуправление с первого раза продать не удалось Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео