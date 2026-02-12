«Только что в публичном пространстве появилась новость о реализуемом обществом «Центр МАРТА» проекте «Безопасность и свобода для девочек и женщин в Узбекистане».

Сразу отметим, что сама по себе идея популяризации женской безопасности в Узбекистане не является чем-то плохим. Если бы кому-то эта идея казалась настолько важной, что он или она готовы пожертвовать своим временем и средствами для ее популяризации, замечательно. Вперед! Можно было бы даже что-то со стороны государства подбросить.

Совсем другое отношение, если вся эта активность – за деньги и далеко от нас – в Узбекистане, Вьетнаме или Занзибаре.

Главное, что ближе к теплым странам, чтобы туда можно было улететь, пожить в гостинице, поучаствовать в банкете, прочитать свою презентацию, получить зарплату и командировочные. Вопрос в том, ради чего все это? Даже если большая часть денег идет из Европы?