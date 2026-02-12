Baltijas balss logotype
Почему бороться за права узбечек и вьетнамок выгоднее, чем – за права женщин Латвии 2 929

Наша Латвия
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему бороться за права узбечек и вьетнамок выгоднее, чем – за права женщин Латвии

«Желательной профессией в Латвии становится специальность «раздел проектных денег»» – об этом в Neatkarīgā пишет публицист Бенс Латковскис.

«Только что в публичном пространстве появилась новость о реализуемом обществом «Центр МАРТА» проекте «Безопасность и свобода для девочек и женщин в Узбекистане».

Сразу отметим, что сама по себе идея популяризации женской безопасности в Узбекистане не является чем-то плохим. Если бы кому-то эта идея казалась настолько важной, что он или она готовы пожертвовать своим временем и средствами для ее популяризации, замечательно. Вперед! Можно было бы даже что-то со стороны государства подбросить.

Совсем другое отношение, если вся эта активность – за деньги и далеко от нас – в Узбекистане, Вьетнаме или Занзибаре.

Главное, что ближе к теплым странам, чтобы туда можно было улететь, пожить в гостинице, поучаствовать в банкете, прочитать свою презентацию, получить зарплату и командировочные. Вопрос в том, ради чего все это? Даже если большая часть денег идет из Европы?

#благотворительность
Оставить комментарий

(2)

(2)
  • 010725
    010725
    13-го февраля

    За права женщин Латвии надо бороться с Эпштейном, но это страшно. А в самой Латвии латышские женщины всех уже забороли и бесстрашно клацают зубами на Россию. Как министром обороны станет женщина так новый "дранг нах Остен" и начнут.

    4
    1
  • РС
    Рейн Споле
    12-го февраля

    Граждане Вьетнама,Узбекистана и даже Занзибара,будущее Латвийджы !

    14
    2

