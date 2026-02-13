После метели в Латвии ожидается прояснение погоды и приток холодного воздуха с севера, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу, начиная с западных районов страны, снегопад прекратится, облаков станет меньше, однако возможна позёмка. В Латгалии до утра продолжится снег и метель, на юге региона вероятен гололёд. При порывистом северном и северо-восточном ветре температура воздуха понизится до −9…−14 градусов.

Суббота и воскресенье будут преимущественно солнечными. В воскресенье утром при безветрии температура во многих местах опустится до −25…−30 градусов. Днём, под воздействием солнца, в большей части страны воздух прогреется до значений выше −10 градусов.

В ночь на понедельник местами температура снова может снизиться до −30 градусов или даже немного ниже. Вероятно, часть территории накроют облака, которые смягчат сильный мороз. В начале следующей недели самые низкие температуры ожидаются в восточных районах страны.

Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе не ожидается ни мощного антициклона, ни активных циклонов. В отдельные дни над Латвией будут проходить снеговые облака, а температура будет колебаться от умеренного до сильного мороза.