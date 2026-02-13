Baltijas balss logotype
В Латвии серьезно взялись за географию - с дорожных знаков вымарают города РФ и БР

Наша Латвия
Дата публикации: 13.02.2026
LETA
Изображение к статье: В Латвии серьезно взялись за географию - с дорожных знаков вымарают города РФ и БР

В Латвии до 30 сентября этого года планируется различными способами изменить и откорректировать дорожные знаки с указанием направлений на Россию и Беларусь. Это следует из информационного сообщения Министерства сообщения, вынесенного на согласование на портале правовых актов.

Дальнейшие действия предполагают поэтапное внедрение различных решений в отношении дорожных знаков и указателей с упоминанием России и Беларуси — в том числе частичную корректировку, замену отдельных знаков или улучшение указания маршрутов с использованием нумерации дорог и общеевропейских обозначений.

Планируется, что замена или частичная корректировка знаков будет осуществляться в индивидуальном порядке и завершится до 30 сентября.

Согласно информации, предоставленной государственным предприятием «Latvijas valsts ceļi» (LVC), на государственных автодорогах выявлено в общей сложности 235 указателей и информационных знаков, содержащих названия населённых пунктов России и Беларуси.

В министерстве поясняют, что при частичной корректировке крупных указателей с несколькими направлениями и полной замене тех, где прямо указаны Россия или Беларусь, общая стоимость работ в сети государственных автодорог может составить около 120 000 евро с учётом НДС. В эту сумму включены возможные дополнительные расходы, связанные с изменениями организации движения, временными схемами и проведением работ в условиях интенсивного трафика.

Отмечается также технический риск, связанный с частичной корректировкой — например, закрытием или заклеиванием отдельных названий. По мнению министерства, такой подход может привести к неравномерной отражающей поверхности, особенно в тёмное время суток, а также ухудшить однородность и читаемость знаков, что потенциально негативно скажется на безопасности дорожного движения.

Следовательно, выбор более дешёвого, но технически несовершенного решения может повлечь долгосрочные риски и дополнительные расходы в будущем. Поэтому необходим единый и комплексный подход.

Министерство пришло к выводу, что работы по замене или корректировке знаков можно проводить поэтапно в рамках имеющегося финансирования на содержание дорог, завершив их до 30 сентября.

Также в сообщении указано, что в сети муниципальных дорог такие знаки выявлены только в Даугавпилсе и Резекне. В этой связи Министерство призывает самоуправления планировать предложенные решения, отдавая приоритет тем знакам, которые находятся в устаревшем техническом состоянии или могут быть заменены до 30 сентября в ходе текущего содержания или строительства дорог.

В министерстве подчёркивают, что совершенствование системы дорожных знаков в части указаний на населённые пункты России и Беларуси должно осуществляться с учётом приоритета безопасности дорожного движения, международных обязательств Латвии, а также внешнеполитической позиции государства и его солидарности с Украиной.

#Украина #Латвия #транспорт #геополитика #Беларусь #Россия
Оставить комментарий

(23)
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го февраля

    Асфальт еще м дорог соскрести и вымарать в латышском алфавите буквы, похожие на российские.

    53
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    13-го февраля

    Латвия атменняет Россию.

    16
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    13-го февраля

    Отменялка не отросла.

    34
    3
  • AE
    Alex Evi
    13-го февраля

    Конченные психи , истерики умственно отсталые !!!!!

    94
    3
  • .. ...
    .. ...
    13-го февраля

    вешают новые знаки - Lai dzīvo korupcija un populisms!

    84
    2
  • YY
    Yu Yu
    13-го февраля

    "Джельсомино в стране лжецов" )) Предлагаю вырезать латышам Латвию из Планеты, и дать ей возможность свободно перемещаться во Вселенной ) Тогда точно с уверенностью можно вырезать знаки, попилить рельсы, и верить в теорию того, что сначала Бог Создал Латвию, а потом латышей или латышей и потом для них лично Латвию)) и будет ляпота )

    116
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    13-го февраля

    Мартиньш Стакис уже на реформировался что вся Европа нат виа балтика смеётся всё писунами утыкана для чего? дорога и так была не широкая так одну треть ещё отгородили ,в чём цель ?

    68
    2
  • З
    Злой
    Daily Alibabaevic
    13-го февраля

    Стакис, это не тот который хотел, используя своё служебное положение посадить невиновного водителя, который в темноте в Юрмале сбил отца и деда Стакиса которые переходили дорогу в неположенном месте и этот Стакис, видно, помня 90-е, решил наехать?

    55
    1
  • A
    Aleks
    13-го февраля

    Что самое интересное,эти города никуда не денется и не исчезнут с карт ,но кто то снова положит какое то количество шекелей в карман... Тысяча и один способ -это они знают даже не читая Ильфа и Петрова...😎

    94
    2
  • З
    Злой
    13-го февраля

    Ещё раз повторю, я всё своё высшее образование направлю против вас и у меня получается насолить латвии.

    56
    4
  • З
    Злой
    Злой
    13-го февраля

    Минусовщикам- придумал новые 2 штучки, как навредить латвии.

    30
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    13-го февраля

    Мне кажется, что в Латвии политиков нет, поэтому так и живет народ. Во что Латвия превратилась смертность выше рождаемости, молодежь уезжает.пенсии только на прожить.Хватит заниаться пустым , видно единство ничего больше не умеет

    122
    2
  • З
    Злой
    Виардо кузнецова
    13-го февраля

    Я бы всех политиков, как в притче, вывез на санках в морозный лес умирать- и воздух стал бы чище и народ стал жить гораздо лучше,!

    91
    2
  • З
    Злой
    13-го февраля

    Везде наши влезут, даже в Соловецкий лагерь особого назначения, где мучали кучу народа, влезли 2 латыша в начальников лагеря.

    58
    2
  • А
    Антимонетарист
    13-го февраля

    А как танки НАТО найдут куда ехать? Или это тонкий намёк танкиста, что дальше ехать не надо, тут девки хорошие есть, им между ног стволы надо вставить. А чё делать, страна такая!

    88
    3
  • З
    Злой
    13-го февраля

    Да, быстро смекнули, что на русофобии можно долго зарабатывать, гораздо дольше и крупнее чем на вековой боли.

    149
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    13-го февраля

    Возрастает год от года

    Боль латышского народа.

    Говорят, что эту боль

    Лечит только алкоголь...

    34
    1
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Ничего дерьмократы не умеют делать, кроме флажками под песни орать, памятники разрушать и переименовывать все и вся.

    127
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    13-го февраля

    И для чего, чтобы я или водитель фуры направляясь в RU или BY дороги не нашëл? Ну Вы б.. дь дебилы, тут Вы в своëм дебилизме даже поляков с литовцами переплюнули.

    174
    4
  • ЛЛ
    Лукерий Лавочкин
    13-го февраля

    Ну, блядь, надеюсь хоть теперь-то заживем!

    172
    2
  • NS
    Nothing Special
    Лукерий Лавочкин
    13-го февраля

    100%

    66
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    13-го февраля

    Отличная идея как ещё попилить бабок на русофобии! Ещё можно вкатить России штраф всякий раз, как подует восточный ветер — при нашей погоде это же МИЛЛИОНЫ, миллионы, подумайте, кунги!

    157
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го февраля

    Как же вы задолбали всякую херню в заголовках писать.

    90
    7
Читать все комментарии

