В Латвии до 30 сентября этого года планируется различными способами изменить и откорректировать дорожные знаки с указанием направлений на Россию и Беларусь. Это следует из информационного сообщения Министерства сообщения, вынесенного на согласование на портале правовых актов.

Дальнейшие действия предполагают поэтапное внедрение различных решений в отношении дорожных знаков и указателей с упоминанием России и Беларуси — в том числе частичную корректировку, замену отдельных знаков или улучшение указания маршрутов с использованием нумерации дорог и общеевропейских обозначений.

Планируется, что замена или частичная корректировка знаков будет осуществляться в индивидуальном порядке и завершится до 30 сентября.

Согласно информации, предоставленной государственным предприятием «Latvijas valsts ceļi» (LVC), на государственных автодорогах выявлено в общей сложности 235 указателей и информационных знаков, содержащих названия населённых пунктов России и Беларуси.

В министерстве поясняют, что при частичной корректировке крупных указателей с несколькими направлениями и полной замене тех, где прямо указаны Россия или Беларусь, общая стоимость работ в сети государственных автодорог может составить около 120 000 евро с учётом НДС. В эту сумму включены возможные дополнительные расходы, связанные с изменениями организации движения, временными схемами и проведением работ в условиях интенсивного трафика.

Отмечается также технический риск, связанный с частичной корректировкой — например, закрытием или заклеиванием отдельных названий. По мнению министерства, такой подход может привести к неравномерной отражающей поверхности, особенно в тёмное время суток, а также ухудшить однородность и читаемость знаков, что потенциально негативно скажется на безопасности дорожного движения.

Следовательно, выбор более дешёвого, но технически несовершенного решения может повлечь долгосрочные риски и дополнительные расходы в будущем. Поэтому необходим единый и комплексный подход.

Министерство пришло к выводу, что работы по замене или корректировке знаков можно проводить поэтапно в рамках имеющегося финансирования на содержание дорог, завершив их до 30 сентября.

Также в сообщении указано, что в сети муниципальных дорог такие знаки выявлены только в Даугавпилсе и Резекне. В этой связи Министерство призывает самоуправления планировать предложенные решения, отдавая приоритет тем знакам, которые находятся в устаревшем техническом состоянии или могут быть заменены до 30 сентября в ходе текущего содержания или строительства дорог.

В министерстве подчёркивают, что совершенствование системы дорожных знаков в части указаний на населённые пункты России и Беларуси должно осуществляться с учётом приоритета безопасности дорожного движения, международных обязательств Латвии, а также внешнеполитической позиции государства и его солидарности с Украиной.