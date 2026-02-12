Сейм в четверг, 12 февраля, в окончательном чтении принял закон о сохранении и защите старого города Кулдиги, который закрепляет на уровне закона сохранение исторического наследия старого города.

Одновременно он предусматривает защиту полученного статуса объекта Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Старый город Кулдиги был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году.

Закон предусматривает особую систему управления и надзора за историческим центром Кулдиги, которая в том числе будет способствовать сотрудничеству государства, самоуправления и общества в сфере защиты культурного наследия, сообщили в пресс-службе Сейма.

Законом установлена территория старого города Кулдиги и охранной зоны площадью 173,18 гектара. Для сохранения исторической среды на этой территории введены ограничения на строительство и перестройку зданий, а также с 2029 года для находящихся в старом городе объектов недвижимости установлена обязанность страховать эти здания.

Также закон предусматривает, что в Земельной книге для этих объектов должен быть отражен их особый статус — культурный памятник на территории объекта Всемирного наследия.

Более широкие права участвовать в вопросах недвижимости предусмотрены для самоуправления Кулдигского края. Чтобы предотвратить разрушение культурно-исторических зданий, самоуправление сможет также отчуждать объекты, которые содержатся ненадлежащим образом, не ухожены или заброшены.

В законе также установлены особые требования к защите ландшафта старого города и других элементов универсальной ценности особого значения, а также оговорены требования к оценке воздействия на наследие.

Авторы законопроекта о старом городе Кулдиги в аннотации подчеркнули, что специальный закон усилит конкурентоспособность Кулдиги как направления культурного туризма, привлечет инвестиции и создаст новые возможности для предпринимательства, одновременно сохраняя аутентичную среду города.