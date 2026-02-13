Baltijas balss logotype
Валентинов день: едим, экономим, любим! 0 438

Наша Латвия
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Валентинов день: едим, экономим, любим!
ФОТО: пресс-фото

Завтра - 14 февраля, а это значит, что надо баловать близких прекрасным тортом, который доставит гастрономическое наслаждение и будет просто супервыгодным по цене.

Шеф-повар Лаурис Алексеевс, изучив ассортимент «синих цен» Maxima Latvija, пришел в восторг и создал нежнейший, бесподобный торт с белым шоколадом и клюквой, который можно приготовить на большую семью - всего за 10 минут.

Представляете, как вы удивите свою половинку таким подарком? И неважно, что вы вместе уже целую вечность и ждете внуков в гости… Любовь – это прекрасно, ее никогда не бывает много, двадцать вам лет или восемьдесят. Если вы сегодня одиноки – порадуйте угощением себя или пригласите на ужин друзей: как знать, что задумает в этот день святой Валентин, он такой проказник...

«Этот рецепт торта подойдет каждому, кто хочет приготовить праздничный десерт, не проводя много времени на кухне. Этот десерт оценят как кулинарные энтузиасты, которые впервые попробуют приготовить его самостоятельно, так и ценители сбалансированных вкусов, ведь в нем сочетаются и сладкие, и кисловатые оттенки. Кроме того, если выбирать продукты в рамках инициативы Zila cena – zema cena, то десерт не только получается вкусным, но и позволяет отметить праздник... экономически выгодно!» — улыбается Лаурис и показывает, как готовить его «чудо-валентинку».

Торт «Любовь и нежность» – на семью (хватит всем!)

Ингредиенты – продукты линейки «синих цен» – Zila cena – zema cena:

200 г белого шоколада с печеньем Oreo (2,59 евро за плитку 100 г) - 2,59 х 2 = 5,18 евро;

400 мл сливок Rasa (упаковка 200 мл за 1,39 евро) - 1,39 х 2 = 2,78 евро;

10 г листового желатина – 1,89 евро;

100 г тертой клюквы без сахара (банка 500 г за 3,99 евро) - 3,99 : 5 = 0,80 евро;

100 г смеси из кешью и клюквы Well Done (2,49 евро за упаковку 200 г) - 2,49 : 2 = 1,25 евро;

150 г печенья со вкусом шоколада Selga (пачка 180 г — 1,29 евро) - 1,29 х (150 : 180) = 1,08 евро;

мандарины для декора (по акции на 12 февраля за 1 кг — 1,79 евро) - если на декор возьмем 300 г : 1,79 х 0,3 = 0,54 евро. Общий бюджет этого великолепного торта - 13,52 евро.

Если вы планируете есть тортик вдвоем или вчетвером, то можно сократить количество закладки продуктов вполовину и получить тортик примерно за 6 евро!!!>

Способ приготовления (можно готовить с детьми младшего возраста — так все легко):

  1. Листовой желатин замочить в холодной воде согласно инструкции.

  2. В сотейнике подогреть сливки, добавить белый шоколад и размешивать до полного растворения.

  3. В массу добавить набухший желатин и тщательно перемешать до полного растворения;

  4. В миску выложить печенье, добавить клюквенное пюре и измельченную смесь орехов и клюквы.

  5. Залить смесь печенья массой из шоколада и сливок, все слегка перемешать.

  6. Перелить массу в форму и поставить в холодильник до полного застывания.

  7. Перед подачей украсить мандаринами.

Справка: Ярко-синие ценники указывают на низкие цены в Maxima Latvija. Это не временная акция, а долгосрочное решение предприятия в процессе уменьшения стоимости корзинки продуктов в Латвии.

В «синее» предложение включены продукты, соответствующие категориям товаров известного меморандума Zemo cenu grozs («Корзинка низких цен»), а также ряд других важных для каждой семьи продуктов, товаров повседневного спроса и напитков. Чтобы покупателям было легче их распознавать, ценники на эти товары маркированы ярким синим цветом.

Экономия средств — примерно пятая часть того, что мы тратим на продукты! Zila cena — zema cena: Maxima Latvija снизила регулярные цены в долгосрочном периоде почти на 4 000 товаров — в среднем сразу на... 22%.

Подробнее: на сайте www.maxima.lv и в специальном журнале Maxima Latvija.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
