Ирина Шейк официально объявлена одной из ведущих 76-го музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Модель выйдет на сцену знаменитого театра «Аристон» 26 февраля 2026 года. Об этом сообщил организатор мероприятия Карло Конти.

По его словам, в этот вечер к нему и Лауре Паузини присоединится «одна из самых красивых женщин в мире» — именно так он представил Шейк публике. Конти отметил не только её успешную карьеру в моделинге, но и актерский талант, подчеркнув, что с нетерпением ждет совместной работы на сцене.

Сама Ирина не скрывает радости от приглашения. Она призналась, что участие в легендарном фестивале стало для неё большой честью и осуществлением давней мечты. Модель поблагодарила организаторов за доверие и отметила, что предложение стало для неё приятным и неожиданным событием.

Фестиваль в Сан-Ремо традиционно считается одним из главных музыкальных событий Италии и ежегодно собирает у экранов миллионы зрителей.

