Правительство Аргентины утвердило новые подзаконные акты к закону о «Фискальной невиновности» (Inocencia Fiscal), тем самым официально запустив упрощённый налоговый режим для физических лиц. Его задача – простимулировать граждан вывести ранее незадекларированные сбережения, известные в стране как «матрасные доллары», в легальный финансовый оборот.

Так государство пытается вернуть в экономику сотни миллиардов долларов, которые годами хранятся вне банков из-за бешеной инфляции и недоверия к финансовой системе страны. При этом власти подчёркивают, что государство не собирается разбираться с прошлыми нарушениями и делает ставку на то, чтобы налоговые правила соблюдались лишь с момента введения новых правил.

Как пишет газета La Nación, новый упрощенный налоговый режим (Simplified Income Tax Regime, RSG) рассчитан на налогоплательщиков, которые укладываются в определённые рамки. Речь идёт о годовом доходе до 1 млрд аргентинских песо, что составляет примерно 1 млн долларов, и о совокупном состоянии до 10 млрд песо, то есть около 10 млн долларов.

Эти границы проверяются отдельно по каждому из последних трёх налоговых лет. Иными словами, если хотя бы в одном из этих лет доход или состояние превышали лимит, человек не сможет воспользоваться режимом.

Заниматься новым режимом будет Агентство по налоговым сборам и таможенному контролю в Аргентине (ARCA), аналог российской ФНС. Именно она будет формировать для участников режима предварительно заполненную налоговую декларацию. Проверки при этом ограничат тем, что сам налогоплательщик указал в отчётности. Инспекторы будут смотреть, правильно ли задекларированы доходы и законно ли применены налоговые вычеты. Анализ личных расходов, образа жизни или изменений в уровне благосостояния проводиться не будет.

Ключевым элементом программы власти называют эффект «тихой гавани». Если налогоплательщик подключается к упрощённому режиму, вовремя подаёт декларацию и платит налог, ARCA теряет право заново открывать административные или уголовные дела как за этот налоговый год, так и за предыдущие периоды. Исключения сохраняются, но они ограничены случаями серьёзных расхождений или доказанного мошенничества. Чиновники, которых цитирует La Nación, подчёркивают, что в рамках режима налоговая «не будет спрашивать объяснений» о происхождении имущества или структуре личных трат.

Регламент также подробно описывает, каким образом деньги должны попадать в финансовую систему. Средства обязаны пройти через банк либо в начале, либо в конце сделки. Например, человек может сначала внести наличные на собственный счёт и уже затем расплатиться за покупку. Другой допустимый вариант – сразу перевести деньги продавцу по безналу. В обоих случаях деньги оказываются внутри банковской системы и становятся формально учтёнными.

Одновременно власти повысили отдельные пороги финансового контроля. Согласно изложению La Nación, операции на сумму до 10 млн песо в месяц, что примерно соответствует 10 тыс. долларов, не будут автоматически передаваться банками в налоговую службу для отчётности.

Документ также обновляет санкции за формальные нарушения. Номинальные штрафы значительно увеличены, однако перед применением санкций теперь предусмотрены напоминания и льготные сроки, в течение которых налогоплательщик может исправить нарушение без штрафа. Также порог, с которого уклонение от уплаты налогов считается уголовным преступлением, повышен до 100 млн песо, то есть примерно до 100 тыс. долларов.