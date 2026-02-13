Вдова музыканта обсуждает с компанией-организатором возможность проведения обновленной версии Ozzfest одновременно в разных уголках планеты. При этом планируется, что сам Оззи тоже появится на сцене — в виде голограммы.

По словам источника, близкого к семье музыканта, использование цифровой копии артиста позволит создать особую атмосферу и сохранить память о нем среди поклонников. Ранее сам Оззи высказывался критически относительно своего возможного голографического образа, опасаясь показаться маленьким на экране. Однако теперь близкие готовы сделать это событие значимым для всех поклонников «Принца тьмы», пишет RadarOnline.

Ozzfest был создан семьей Осборн в 1996 году. Он приобрел мировую известность благодаря своим масштабным концертам. Последний полный фестиваль прошел в 2018 году, а спустя год состоялось специальное праздничное мероприятие.