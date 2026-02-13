Это многолетнее растение высаживают осенью, используя норму 0,7-0,8 г/м2 на глубину 1,5 см. Сеют в рядки с расстоянием между ними 45 см. Подготовка почвы осуществляется аналогично подготовке для моркови или других овощей.

Валериана в естественных условиях предпочитает торфянистые почвы, поэтому, если ваша почва недостаточно питательна, рекомендуется добавить торф, навоз или компост (по 4 кг/м2) и «аммофоску» в количестве 20-30 г/м2. В случае очень бедной почвы дозу следует увеличить втрое. Корни выкапывают на 2-3-й год примерно за неделю до наступления устойчивых морозов.

Для увеличения урожайности полезно периодически проводить вершкование — обрезку цветочных побегов на высоту 5-10 см. После выемки корней плантацию следует пересеять, однако не рекомендуется выращивать лекарственные травы одного вида на одном месте более 6-8 лет.