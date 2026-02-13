Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли культивировать валериану на даче? 0 133

Дом и сад
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли культивировать валериану на даче?

Валериана лекарственная — это востребованное растение, настои которого активно применяются в медицине.

 

Это многолетнее растение высаживают осенью, используя норму 0,7-0,8 г/м2 на глубину 1,5 см. Сеют в рядки с расстоянием между ними 45 см. Подготовка почвы осуществляется аналогично подготовке для моркови или других овощей.

Валериана в естественных условиях предпочитает торфянистые почвы, поэтому, если ваша почва недостаточно питательна, рекомендуется добавить торф, навоз или компост (по 4 кг/м2) и «аммофоску» в количестве 20-30 г/м2. В случае очень бедной почвы дозу следует увеличить втрое. Корни выкапывают на 2-3-й год примерно за неделю до наступления устойчивых морозов.

Для увеличения урожайности полезно периодически проводить вершкование — обрезку цветочных побегов на высоту 5-10 см. После выемки корней плантацию следует пересеять, однако не рекомендуется выращивать лекарственные травы одного вида на одном месте более 6-8 лет.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео