Начало года часто становится периодом пищевых экспериментов: люди отказываются от отдельных продуктов, переходят на новые системы питания или вводят жёсткие ограничения. Однако специалисты предупреждают — резкая и непродуманная смена рациона может стать серьёзной нагрузкой для организма.

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Аманда Озолиня отмечает, что внезапные изменения в питании влияют на обмен веществ, состояние кишечного микробиома и работу иммунной системы. В результате могут появиться усталость, перепады настроения, постоянное чувство голода, проблемы с пищеварением и снижение концентрации внимания.

Особенно рискованно полностью исключать целые группы продуктов без полноценной замены. В таком случае рацион становится однообразным и несбалансированным — организму может не хватать белка, клетчатки и других жизненно важных нутриентов.

По словам специалиста, в первые недели строгих диет чаще всего возникает дефицит белка. А ведь он необходим для поддержания мышечной массы, восстановления тканей, стабильного уровня сахара в крови и нормальной работы иммунной системы. Поэтому важно заранее продумать источники белка и их сочетание в меню.

Витамины и микроэлементы под угрозой

Изменения в питании могут привести и к нехватке витаминов и минералов. Наиболее распространённые дефициты — витамин B12 и железо. Недостаток витамина B12 проявляется слабостью, головокружением и даже обмороками, а дефицит железа — выраженной усталостью и снижением энергии.

У женщин риск дефицита железа выше из-за физиологических особенностей, а при одновременном недостатке витамина B12 усвоение железа может ухудшаться.

Эксперт подчёркивает: не стоит сразу начинать приём добавок. Организму требуется время на адаптацию. Через три–шесть месяцев после изменения рациона рекомендуется сдать анализы крови и оценить показатели. Только на основании результатов можно принимать решение о необходимости дополнительного приёма препаратов.

Также важно учитывать особенности усвоения веществ и их совместимость. При наличии хронических заболеваний или проблем с пищеварением лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

В зависимости от выбранной системы питания стоит обратить внимание и на витамин D, омега-3 жирные кислоты, йод, цинк и селен — они участвуют в работе нервной системы, поддержании гормонального баланса и иммунитета.

Психологическая сторона перемен

Смена рациона — это не только физиологический, но и эмоциональный процесс. Желание изменить всё сразу может сопровождаться завышенными ожиданиями, тревожностью и самокритикой. В таких условиях возрастает риск эмоционального переедания и формирования напряжённых отношений с едой.

Снизить стресс помогает постепенный подход и реалистичные цели. Если фокус смещён на улучшение самочувствия, повышение энергии и заботу о здоровье, процесс проходит спокойнее. Отказ от мышления в формате «правильно — неправильно» способствует формированию устойчивых привычек.

Независимо от причин изменения рациона — будь то забота о здоровье, экологические убеждения или личные предпочтения — важно действовать осознанно. Разнообразное питание, регулярный контроль показателей здоровья и внимание к сигналам организма помогут сделать перемены безопасными и эффективными.