Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему резкая смена рациона может навредить здоровью? 0 60

Люблю!
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему резкая смена рациона может навредить здоровью?

Начало года часто становится периодом пищевых экспериментов: люди отказываются от отдельных продуктов, переходят на новые системы питания или вводят жёсткие ограничения. Однако специалисты предупреждают — резкая и непродуманная смена рациона может стать серьёзной нагрузкой для организма.

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Аманда Озолиня отмечает, что внезапные изменения в питании влияют на обмен веществ, состояние кишечного микробиома и работу иммунной системы. В результате могут появиться усталость, перепады настроения, постоянное чувство голода, проблемы с пищеварением и снижение концентрации внимания.

Особенно рискованно полностью исключать целые группы продуктов без полноценной замены. В таком случае рацион становится однообразным и несбалансированным — организму может не хватать белка, клетчатки и других жизненно важных нутриентов.

По словам специалиста, в первые недели строгих диет чаще всего возникает дефицит белка. А ведь он необходим для поддержания мышечной массы, восстановления тканей, стабильного уровня сахара в крови и нормальной работы иммунной системы. Поэтому важно заранее продумать источники белка и их сочетание в меню.

Витамины и микроэлементы под угрозой

Изменения в питании могут привести и к нехватке витаминов и минералов. Наиболее распространённые дефициты — витамин B12 и железо. Недостаток витамина B12 проявляется слабостью, головокружением и даже обмороками, а дефицит железа — выраженной усталостью и снижением энергии.

У женщин риск дефицита железа выше из-за физиологических особенностей, а при одновременном недостатке витамина B12 усвоение железа может ухудшаться.

Эксперт подчёркивает: не стоит сразу начинать приём добавок. Организму требуется время на адаптацию. Через три–шесть месяцев после изменения рациона рекомендуется сдать анализы крови и оценить показатели. Только на основании результатов можно принимать решение о необходимости дополнительного приёма препаратов.

Также важно учитывать особенности усвоения веществ и их совместимость. При наличии хронических заболеваний или проблем с пищеварением лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

В зависимости от выбранной системы питания стоит обратить внимание и на витамин D, омега-3 жирные кислоты, йод, цинк и селен — они участвуют в работе нервной системы, поддержании гормонального баланса и иммунитета.

Психологическая сторона перемен

Смена рациона — это не только физиологический, но и эмоциональный процесс. Желание изменить всё сразу может сопровождаться завышенными ожиданиями, тревожностью и самокритикой. В таких условиях возрастает риск эмоционального переедания и формирования напряжённых отношений с едой.

Снизить стресс помогает постепенный подход и реалистичные цели. Если фокус смещён на улучшение самочувствия, повышение энергии и заботу о здоровье, процесс проходит спокойнее. Отказ от мышления в формате «правильно — неправильно» способствует формированию устойчивых привычек.

Независимо от причин изменения рациона — будь то забота о здоровье, экологические убеждения или личные предпочтения — важно действовать осознанно. Разнообразное питание, регулярный контроль показателей здоровья и внимание к сигналам организма помогут сделать перемены безопасными и эффективными.

Читайте нас также:
#диета #питание #витамины #эмоции #стресс #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео