Рютте объявил о «сдвиге в мышлении» членов НАТО 0 372

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рютте объявил о «сдвиге в мышлении» членов НАТО
ФОТО: Global Look Press

Генсек НАТО Рютте: У членов альянса произошел сдвиг в мышлении.

У членов НАТО произошел «сдвиг в мышлении», заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его цитирует газета The Guardian.

«США годами, десятилетиями жаловались на то, что в Европе мы тратим недостаточно средств на оборону. Ситуация изменилась после саммита в Гааге», — отметил глава блока.

По словам Рютте, упомянутый им «сдвиг в мышлении» произошел, когда участники саммита «почувствовали явное единство взглядов и общего видения».

Ранее Рютте пригрозил России «разрушительной реакцией» за возможную блокаду Сувалкского коридора — узкой 60-километровой полоски земли между Калининградом и Белоруссией.

#НАТО #саммит #США #оборона #угроза #Россия #политика
