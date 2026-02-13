Baltijas balss logotype
4 совета от буддийского монаха, которые помогут упростить жизнь 0 545

Люблю!
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: 4 совета от буддийского монаха, которые помогут упростить жизнь

Дзен-буддийский монах Шенме Масуно делится четырьмя принципами, которые помогают уменьшить стресс, перестать усложнять жизнь и сохранять внутреннее спокойствие.

Часто мы сами создаем трудности, погружаясь в лишние заботы, сомнения и попытки контролировать все вокруг. Автор книги How to Let Things Go Шенме Масуно рекомендует сосредоточиться на простых, но эффективных привычках, способных улучшить качество жизни.

  1. Думать позитивно даже в сложные моменты Масуно подчеркивает, что постоянное беспокойство не помогает решить проблемы. Направляя энергию на поиск решений, а не на сожаления, человек сохраняет ясность ума и снижает тревожность.

  2. Доверять собственным решениям Слушать советы полезно, но главное — учитывать свои желания, потребности и пределы. Это помогает избежать сомнений и оставаться главным действующим лицом в собственной жизни.

  3. Не застревать в прошлом Прошлые победы и поражения уже завершены, и постоянное оглядывание назад мешает замечать новые возможности. Масуно советует сосредоточиться на настоящем и двигаться вперед спокойно и с достоинством.

  4. Уметь вовремя отступать Не каждая борьба стоит энергии. Иногда мудрее отказаться от конфликта или обиды и направить силы на саморазвитие и личностный рост. Это помогает сохранить внутреннее равновесие и снизить стресс.

Следование этим четырем принципам помогает людям осознанно подходить к повседневной жизни, уменьшать тревогу и находить гармонию с собой и окружающим миром. Простые шаги, такие как позитивное мышление, доверие себе, отпущение прошлого и выбор битв, которые действительно важны, делают жизнь легче и спокойнее.

Источник

#стресс #позитивное мышление #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
