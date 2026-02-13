Baltijas balss logotype
НАТО пригрозило России «сокрушительной реакцией» в ответ на блокаду Сувалкского коридора 3 1527

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: НАТО пригрозило России «сокрушительной реакцией» в ответ на блокаду Сувалкского коридора
ФОТО: Global Look Press

Генсек НАТО Рютте после «военных игр» в этом районе предупредил, что ответ альянса на возможную попытку блокады Сувалкского коридора будет «сокрушительным».

Реакция НАТО на попытку блокады Сувалкского коридора будет «сокрушительной», заявил генсек блока Марк Рютте. Его слова приводит Polskie Radio.

«Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — сказал он, говоря о возможном ответе НАТО.

Генсек альянса напомнил, что союзники регулярно проводят учения, предусматривающие различные сценарии с учетом всех разведывательных данных.

Сувалкский коридор — перешеек протяженностью около 100 км между территориями Белоруссии и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО. Литва пока держит коридор открытым для российского транспорта.

Литовские власти не раз высказывали опасения, что Россия может забрать себе территорию Сувалкского коридора и проводили учения в этом районе для проверки обороноспособности

В декабре немецкая газета Die Welt организовала «военную игру» совместно с Немецким центром военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта Вооруженных сил Германии. В ней приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников, законодателей и видных экспертов по безопасности из Германии и НАТО.

«Игра» моделировала столкновение блока с Россией в районе Балтии, которое, согласно задумке, могло бы развернуться в октябре 2026 года. В основу была положена идея о «захвате» Россией литовского города Мариямполе на ее собственной границе с Белоруссией со стороны Калининградской области. Сувалкский коридор пролегает к западу от этого города.

#НАТО #Литва #границы #безопасность #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    А чего сокрушительно не помогли хохолам? Не иначе, как из человеколюбия.

    15
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    13-го февраля

    Так он не уточнил, что конкретно они сокрушат, Сувалский коридор?

    22
    2
  • A
    Anim
    13-го февраля

    НАТО только вялой эрекцией может угрожать, а не сокрушительной реакцией.

    22
    2
Читать все комментарии

