Исследователи обнаружили механизм, позволяющий змеям и некоторым другим рептилиям выживать в течение чрезвычайно длительных периодов без пищи.

Ключевым фактором оказалась утрата генов, отвечающих за выработку гормона грелина, который у млекопитающих сигнализирует о голоде и запускает сжигание жировых запасов для получения энергии.

Анализ геномов 112 видов рептилий показал, что 32 вида змей, четыре вида хамелеонов и два вида агам практически полностью лишены этих генов, что указывает на независимые эволюционные события. Такая адаптация соответствует их охотничьей стратегии «сиди и жди», требующей минимизации расхода энергии в состоянии покоя.

Отсутствие грелина, по-видимому, изменяет метаболизм, позволяя этим животным переживать месяцы или даже годы без еды, что даёт существенное преимущество в условиях нерегулярной доступности добычи.