С возрастом обмен веществ и потребности организма изменяются, особенно после 35 лет. Это отражается не только на уровне энергии и обмене веществ, но и на коже, здоровье сердца, пищеварении и общем самочувствии. Эксперты по питанию подчёркивают, что сбалансированный рацион — один из важнейших факторов поддержания здоровья и внешности в этом возрасте.

1. Источники омега-3 для сердца и мозга

С возрастом возрастает риск сердечно-сосудистых проблем, ухудшения памяти и воспалительных процессов. Незаменимые жирные кислоты омега-3 помогают снижать уровень «плохого» холестерина и поддерживать работу мозга.

К полезным источникам относятся:

• Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины)

• Льняное семя, семена чиа

• Орехи

• Оливковое и льняное масла

Дополнительные исследования также подтверждают, что продукты с омега-3 помогают укреплять сердечно-сосудистую систему и могут снижать воспаление.

2. Ягоды для антиоксидантной защиты

Ягоды — богатый источник витамина C и антиоксидантов, которые помогают защищать клетки от повреждений, поддерживают иммунитет и способствуют здоровому старению кожи. Включайте в рацион такие ягоды как малина, черника и клюква — они полезны как свежими, так и замороженными, например, в смузи или йогурте.

3. Овощи и зелень — витаминовый фундамент

Овощи и зелёные листовые культуры содержат клетчатку, витамины (С, К, А, Е) и минеральные вещества (кальций, магний, калий), что важно для пищеварения, здоровья костей и стабильного уровня сахара в крови. Регулярное потребление овощей поддерживает чувство сытости и помогает снижать риск хронических заболеваний.

4. Белок — для мышц и метаболизма

С возрастом уровень мышечной массы может уменьшаться, что влияет на обмен веществ. Употребление качественных белковых продуктов помогает поддерживать мышечную ткань, укрепляет кости и способствует восстановлению тканей. Полезные источники белка включают:

• Постное мясо и птицу

• Рыбу

• Бобовые и орехи

• Нежирные молочные продукты

5. Фрукты и клетчатка

Фрукты — важный источник витаминов, антиоксидантов и клетчатки, которая поддерживает здоровое пищеварение и работу кишечника. Среди особенно полезных вариантов — яблоки, авокадо, цитрусовые и другие сезонные фрукты, подходящие для ежедневного потребления.

...В возрасте после 35 лет питание заслуживает особенного внимания: ежедневное включение ключевых продуктов — омега-3, свежих овощей и зелени, ягод, качественного белка и фруктов — помогает поддерживать здоровье сердца, укреплять иммунитет и замедлять возрастные изменения.

Это простые, но важные шаги к тому, чтобы чувствовать себя энергичнее, заботиться о внешности и повышать качество жизни каждый день.