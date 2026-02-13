Baltijas balss logotype
Учёные сообщили о защитных свойствах чёрного чая для зубов 0 91

Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учёные сообщили о защитных свойствах чёрного чая для зубов

Соединения теафлавины, образующиеся при ферментации чёрного чая, способны защищать зубы от кариеса. Об этом сообщает Food Function.

В ходе работы специалисты изучили влияние теафлавинов на бактерию Streptococcus mutans, считающуюся основным возбудителем кариеса, а также на фермент желатиназа B, участвующий в разрушении коллагена и ослаблении дентина. Установлено, что они разрушают бактериальные плёнки на поверхности зубов и подавляют активность фермента.

Механизм действия заключается в прямом связывании молекул теафлавинов с желатиназой B, что приводит к изменению ее формы и снижению функциональной активности. При этом выраженность защитного эффекта зависела от химического строения теафлавинов: чем сложнее была их структура, тем сильнее проявлялось действие.

Авторы исследования отмечают, что теафлавины не следует рассматривать как лекарство от кариеса. Однако они могут стать перспективной основой для создания натуральных средств профилактики, включая зубные пасты, ополаскиватели и другие продукты для ухода за полостью рта.

#медицина #наука #чай #профилактика #зубы #исследования #здоровье
Оставить комментарий

