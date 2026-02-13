Развод традиционно относят к числу самых сильных жизненных потрясений, которые, как считается, могут иметь долгосрочные последствия для здоровья. Однако новое исследование не подтвердило предположение о том, что пережитый разрыв брака напрямую отражается на состоянии мозга в пожилом возрасте. Работа опубликована в журнале Innovation in Aging.

Авторы использовали данные двух крупных когортных проектов. В анализ вошли результаты МРТ 649 пожилых людей, а также сведения о 374 участниках, которым проводили ПЭТ-сканирование. Средний возраст испытуемых составлял около 72 лет, при этом 42,5 процента из них сообщали, что в прошлом проходили через развод. При обработке данных специалисты учитывали широкий круг факторов, включая возраст и пол, расу и этническую принадлежность, уровень образования, социально-экономические условия в детстве и особенности семейной истории.

У людей с разводом в анамнезе наблюдались отдельные отличия в структуре мозга. В частности, отмечалось небольшое уменьшение объема гиппокампа, более выраженные изменения белого вещества и слегка повышенная амилоидная нагрузка. Подобные показатели обычно рассматривают как признаки возрастных процессов и факторов риска деменции. Вместе с тем выявленные различия оказались слабо выраженными и неустойчивыми с точки зрения статистики, что не позволяет говорить о заметном негативном влиянии развода на здоровье мозга.

Исследователи подчёркивают, что обнаруженные особенности, вероятно, обусловлены не самим фактом развода, а сопутствующими ему обстоятельствами: социальными и экономическими условиями, а также индивидуальным восприятием пережитых событий.