Для создания вишневых садов часто используют не привитые деревья определённых сортов, а корневые отпрыски, которые могут появляться у вишни в значительном количестве.

Использование отпрысков ярко демонстрирует разницу в росте и урожайности в пользу привитых деревьев. Ягоды на привитых растениях значительно крупнее. Непривитые деревья страдают от поросли, поскольку отмечено, что деревья, вырастающие из корневых отпрысков, в значительной степени унаследуют способность к образованию корневой поросли. Это наблюдается не только при посадке корневых отпрысков, но и при высадке деревьев, привитых на корневые отпрыски вишни, а не на семенные подвои.

Тем не менее, на практике привитые вишневые деревья стоят значительно дороже корневых отпрысков. Для снижения затрат на вишневые посадки рекомендуется приобретать однолетние окулировки или прививки культурных сортов, которые дешевле более зрелых деревьев, хорошо переносят пересадку и уже в первый год дают мощные побеги.

Привитые вишневые однолетки начинают плодоносить через 3-4 года после посадки, а к 10-15 годам особенно ярко проявляются преимущества привитых деревьев по сравнению с корневыми отпрысками.